https://ria.ru/20230605/lavra-1876257382.html

Из Киево-Печерской лавры хотят выселить большую часть монахов

Из Киево-Печерской лавры хотят выселить большую часть монахов - РИА Новости, 05.06.2023

Из Киево-Печерской лавры хотят выселить большую часть монахов

Украинское министерство культуры намерено выселить из Киево-Печерской лавры 90% монахов, всего их в обители около 200, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:53

2023-06-05T15:53

2023-06-05T15:53

религия

украина

киев

россия

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинское министерство культуры намерено выселить из Киево-Печерской лавры 90% монахов, всего их в обители около 200, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, министерство хочет оставить в лавре 20 монахов – десятую часть ее насельников, а остальных выселить, для этого предпринимались попытки переговоров, давления и подкупа. Также, по их данным, минкультуры предлагало одному из насельников остаться в монастыре и получить руководящую должность, работая на ведомство. Кроме того, как рассказали агентству, министерство пыталось вести переговоры с казначеем монастыря митрополитом Винницким и Барским Варсонофием (Столяром), и он ответил, что все монахи должны остаться в лавре – или в ней не останется никого. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230529/arest-1874864017.html

https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, ситуация вокруг упц, религия