https://ria.ru/20230605/kvn-1876263004.html
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации
Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН "Ровеньки" и "Русская дорога" выступили в Донбассе первого и второго июня. В Telegram-канале проекта... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:21
2023-06-05T18:21
2023-06-05T18:21
шоубиз
александр масляков
донбасс
мариуполь
новоазовск
квн
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН "Ровеньки" и "Русская дорога" выступили в Донбассе первого и второго июня. В Telegram-канале проекта говорится, что комики посетили города Мариуполь, Мангуша и Новоазовск."С развлекательной программой прибыли две команды Высшей лиги КВН — "Ровеньки" и "Русская дорога". Выступления прошли первого и второго июня на юге региона — в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске. Команда "Русская дорога" и Александр Александрович Масляков впервые посетили ДНР", – говорится в сообщении.По данным СМИ, юмористы сразу согласились на предложение посетить Донбасс с концертами для местных жителей и солдат СВО. Команда "Ровеньки" была создана в 2015 году в одноименном городе, который находится в ЛНР. Позже они объединились с другими участниками КВН, командой "Такая история" из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. В прошлом году юмористы попали в Высшую лигу.
https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр масляков, донбасс, мариуполь, новоазовск, квн
Шоубиз, Александр Масляков, Донбасс, Мариуполь, Новоазовск, КВН
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации
Две команды КВН выступили в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске