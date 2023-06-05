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Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023
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Шоубиз
 
18:21 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kvn-1876263004.html
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации
Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН "Ровеньки" и "Русская дорога" выступили в Донбассе первого и второго июня. В Telegram-канале проекта... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:21
2023-06-05T18:21
шоубиз
александр масляков
донбасс
мариуполь
новоазовск
квн
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН "Ровеньки" и "Русская дорога" выступили в Донбассе первого и второго июня. В Telegram-канале проекта говорится, что комики посетили города Мариуполь, Мангуша и Новоазовск.&quot;С развлекательной программой прибыли две команды Высшей лиги КВН — &quot;Ровеньки&quot; и &quot;Русская дорога&quot;. Выступления прошли первого и второго июня на юге региона — в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске. Команда &quot;Русская дорога&quot; и Александр Александрович Масляков впервые посетили ДНР&quot;, – говорится в сообщении.По данным СМИ, юмористы сразу согласились на предложение посетить Донбасс с концертами для местных жителей и солдат СВО. Команда "Ровеньки" была создана в 2015 году в одноименном городе, который находится в ЛНР. Позже они объединились с другими участниками КВН, командой "Такая история" из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. В прошлом году юмористы попали в Высшую лигу.
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александр масляков, донбасс, мариуполь, новоазовск, квн
Шоубиз, Александр Масляков, Донбасс, Мариуполь, Новоазовск, КВН
Участники КВН впервые выступили в зоне спецоперации

Две команды КВН выступили в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске

© Первый каналАлександр Масляков-младший в эпизоде КВН Высшая лига
Александр Масляков-младший в эпизоде КВН Высшая лига
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН "Ровеньки" и "Русская дорога" выступили в Донбассе первого и второго июня. В Telegram-канале проекта говорится, что комики посетили города Мариуполь, Мангуша и Новоазовск.
«

"С развлекательной программой прибыли две команды Высшей лиги КВН — "Ровеньки" и "Русская дорога". Выступления прошли первого и второго июня на юге региона — в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске. Команда "Русская дорога" и Александр Александрович Масляков впервые посетили ДНР", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, юмористы сразу согласились на предложение посетить Донбасс с концертами для местных жителей и солдат СВО.
Команда "Ровеньки" была создана в 2015 году в одноименном городе, который находится в ЛНР. Позже они объединились с другими участниками КВН, командой "Такая история" из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.
В прошлом году юмористы попали в Высшую лигу.
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ШоубизАлександр МасляковДонбассМариупольНовоазовскКВН
 
 
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