https://ria.ru/20230605/kuntsevskaya-1876163223.html

У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству

У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству - РИА Новости, 05.06.2023

У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ)... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:29

2023-06-05T09:29

2023-06-05T09:29

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кунцевская" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, адаптация пространств возле нее под запросы местных жителей. В результате благоустройства в этом районе появились новые зоны отдыха, прогулочные маршруты и даже регулярный сад", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что работы прошли на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Бирюков подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 18 километров, дополнительно проложили водосточные сети, заменили 118 дождеприемных решеток и колодцев. "Обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, организовали парковки для автомобилей и велосипедов, обустроили новые наземные пешеходные переходы, которые оборудовали 65 опорами контрастного освещения. Установили 500 фонарей и пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами. На финальном этапе провели озеленение - высадили 280 деревьев и 2,5 тысячи кустарников, разбили 120 тысяч квадратных метров газона и цветники общей площадью около 2,8 тысячи квадратных метров", - пояснил Бирюков. Заммэра рассказал, что в результате благоустройства на пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц появился небольшой сквер с зигзагообразной дорожкой и зонами отдыха. Еще в одном сквере на пересечении Рублевского шоссе и Малой Филевской улицы сделали альтернативный прогулочный маршрут и разместили круговые качели. Автобусную остановку у выхода №1 со станции метро "Кунцевская" реорганизовали и расширили, создав площадь с зоной отдыха, украшенной арт-объектом. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории вдоль улицы Ивана Франко разбили регулярный сад - сформировали полуоткрытые пространства с помощью живых изгородей из вечнозеленых туй, на их фоне высадили рядами более низкие лиственные кустарники, разбили цветники с многолетниками. Еще одна точка притяжения появилась около небольшого пруда. Пространство вокруг него оформили в стиле японского сада, сделали экотропу и мостки с деревянным настилом. "Полностью завершить работы у станции БКЛ "Кунцевская" планируется в июле этого года", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20230603/zelenograd-1875911889.html

https://ria.ru/20230602/mosty-1875754306.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва