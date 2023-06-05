Рейтинг@Mail.ru
У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kuntsevskaya-1876163223.html
У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству
У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству - РИА Новости, 05.06.2023
У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ)... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:29
2023-06-05T09:29
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821099545_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1b1bf693f10c81b39015298a73a01c4b.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кунцевская" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, адаптация пространств возле нее под запросы местных жителей. В результате благоустройства в этом районе появились новые зоны отдыха, прогулочные маршруты и даже регулярный сад", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что работы прошли на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Бирюков подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 18 километров, дополнительно проложили водосточные сети, заменили 118 дождеприемных решеток и колодцев. "Обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, организовали парковки для автомобилей и велосипедов, обустроили новые наземные пешеходные переходы, которые оборудовали 65 опорами контрастного освещения. Установили 500 фонарей и пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами. На финальном этапе провели озеленение - высадили 280 деревьев и 2,5 тысячи кустарников, разбили 120 тысяч квадратных метров газона и цветники общей площадью около 2,8 тысячи квадратных метров", - пояснил Бирюков. Заммэра рассказал, что в результате благоустройства на пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц появился небольшой сквер с зигзагообразной дорожкой и зонами отдыха. Еще в одном сквере на пересечении Рублевского шоссе и Малой Филевской улицы сделали альтернативный прогулочный маршрут и разместили круговые качели. Автобусную остановку у выхода №1 со станции метро "Кунцевская" реорганизовали и расширили, создав площадь с зоной отдыха, украшенной арт-объектом. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории вдоль улицы Ивана Франко разбили регулярный сад - сформировали полуоткрытые пространства с помощью живых изгородей из вечнозеленых туй, на их фоне высадили рядами более низкие лиственные кустарники, разбили цветники с многолетниками. Еще одна точка притяжения появилась около небольшого пруда. Пространство вокруг него оформили в стиле японского сада, сделали экотропу и мостки с деревянным настилом. "Полностью завершить работы у станции БКЛ "Кунцевская" планируется в июле этого года", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20230603/zelenograd-1875911889.html
https://ria.ru/20230602/mosty-1875754306.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821099545_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6b33afab061311088b70f24f8ea8245d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва

У станции БКЛ "Кунцевская" завершили основные работы по благоустройству

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтанция "Кунцевская"
Станция Кунцевская - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Станция "Кунцевская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Кунцевская" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, адаптация пространств возле нее под запросы местных жителей. В результате благоустройства в этом районе появились новые зоны отдыха, прогулочные маршруты и даже регулярный сад", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что работы прошли на улице Мазиловская, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей.
Бирюков подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 18 километров, дополнительно проложили водосточные сети, заменили 118 дождеприемных решеток и колодцев.
Поезд на станции Московского центрального диаметра
В Зеленограде возле станции МЦД-3 "Крюково" стартовало благоустройство
3 июня, 09:22
"Обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, организовали парковки для автомобилей и велосипедов, обустроили новые наземные пешеходные переходы, которые оборудовали 65 опорами контрастного освещения. Установили 500 фонарей и пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами. На финальном этапе провели озеленение - высадили 280 деревьев и 2,5 тысячи кустарников, разбили 120 тысяч квадратных метров газона и цветники общей площадью около 2,8 тысячи квадратных метров", - пояснил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в результате благоустройства на пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц появился небольшой сквер с зигзагообразной дорожкой и зонами отдыха. Еще в одном сквере на пересечении Рублевского шоссе и Малой Филевской улицы сделали альтернативный прогулочный маршрут и разместили круговые качели. Автобусную остановку у выхода №1 со станции метро "Кунцевская" реорганизовали и расширили, создав площадь с зоной отдыха, украшенной арт-объектом.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории вдоль улицы Ивана Франко разбили регулярный сад - сформировали полуоткрытые пространства с помощью живых изгородей из вечнозеленых туй, на их фоне высадили рядами более низкие лиственные кустарники, разбили цветники с многолетниками. Еще одна точка притяжения появилась около небольшого пруда. Пространство вокруг него оформили в стиле японского сада, сделали экотропу и мостки с деревянным настилом.
"Полностью завершить работы у станции БКЛ "Кунцевская" планируется в июле этого года", - добавил Бирюков.
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Деформационные швы на 11 мостовых сооружениях заменят в Москве
2 июня, 13:15
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала