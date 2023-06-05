https://ria.ru/20230605/krizis-1876193642.html

В Кремле заявили о кризисе взаимного доверия с США

В Кремле заявили о кризисе взаимного доверия с США - РИА Новости, 05.06.2023

В Кремле заявили о кризисе взаимного доверия с США

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:03

2023-06-05T12:03

2023-06-05T12:42

сша

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230605/udar-1876190864.html

сша

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Варвара Скокшина

сша, россия, дмитрий песков, в мире