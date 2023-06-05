https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html

В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу

В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу - РИА Новости, 05.06.2023

В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:16

2023-06-05T11:16

2023-06-05T11:16

красноярск

красноярский край

солнечный

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с опережением графика к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора. "Учебное заведение на 1,1 тысячи мест возводится в рамках национального проекта "Образование". Строители работают с опережением графика... Планируется, что новая школа будет готова уже следующим летом и в сентябре 2024 года примет первых учеников", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в данный момент на объекте монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию, внутреннюю систему электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 метров. В образовательном учреждении запланированы учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. Школа будет доступна и для комфортного пребывания маломобильных учеников. Рядом построят спортивную площадку, футбольное поле с искусственным травяным покровом и игровую площадку, установят освещение и высадят деревья и кустарники. Отмечается, что вместе с расположенным по соседству новым детским садом на Молодежном проспекте получится образовательный комплекс. "Важно не просто построить школу, сделать так, чтобы она стала частью микрорайона, а также продумать все детали. В частности, сегодня обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу. По проекту он пока один, в нижней части. Из-за чего кому-то из детей, родителей и учителей придется обходить вокруг школы. Поручил администрации города вместе с подрядной организацией проработать технические решения этого вопроса", - сказал Котюков во время осмотра. Он особо отметил, что к развитию микрорайона необходимо подходить комплексно: проектируя жилые дома сразу же предусматривать транспортную и социальную инфраструктуры.

https://ria.ru/20230531/krasnoyarsk-1875303717.html

https://ria.ru/20230517/arktika-1872322057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярск, красноярский край, солнечный, михаил котюков