Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу - РИА Новости, 05.06.2023
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:16
2023-06-05T11:16
красноярск
красноярский край
солнечный
михаил котюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с опережением графика к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора. "Учебное заведение на 1,1 тысячи мест возводится в рамках национального проекта "Образование". Строители работают с опережением графика... Планируется, что новая школа будет готова уже следующим летом и в сентябре 2024 года примет первых учеников", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в данный момент на объекте монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию, внутреннюю систему электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 метров. В образовательном учреждении запланированы учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. Школа будет доступна и для комфортного пребывания маломобильных учеников. Рядом построят спортивную площадку, футбольное поле с искусственным травяным покровом и игровую площадку, установят освещение и высадят деревья и кустарники. Отмечается, что вместе с расположенным по соседству новым детским садом на Молодежном проспекте получится образовательный комплекс. "Важно не просто построить школу, сделать так, чтобы она стала частью микрорайона, а также продумать все детали. В частности, сегодня обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу. По проекту он пока один, в нижней части. Из-за чего кому-то из детей, родителей и учителей придется обходить вокруг школы. Поручил администрации города вместе с подрядной организацией проработать технические решения этого вопроса", - сказал Котюков во время осмотра. Он особо отметил, что к развитию микрорайона необходимо подходить комплексно: проектируя жилые дома сразу же предусматривать транспортную и социальную инфраструктуры.
https://ria.ru/20230531/krasnoyarsk-1875303717.html
https://ria.ru/20230517/arktika-1872322057.html
красноярск
красноярский край
солнечный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_256:0:2000:1308_1920x0_80_0_0_04fab7c0c92fac3bf4c77a2f430ff35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край, солнечный, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Солнечный, Михаил Котюков
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу

В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу на 1,1 тысячи мест

© Александр КряжевУчитель в классе новой школы
Учитель в классе новой школы
© Александр Кряжев
Учитель в классе новой школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с опережением графика к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора.
"Учебное заведение на 1,1 тысячи мест возводится в рамках национального проекта "Образование". Строители работают с опережением графика... Планируется, что новая школа будет готова уже следующим летом и в сентябре 2024 года примет первых учеников", - говорится в сообщении.
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске
31 мая, 13:26
По данным пресс-службы, в данный момент на объекте монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию, внутреннюю систему электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 метров.
В образовательном учреждении запланированы учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. Школа будет доступна и для комфортного пребывания маломобильных учеников. Рядом построят спортивную площадку, футбольное поле с искусственным травяным покровом и игровую площадку, установят освещение и высадят деревья и кустарники. Отмечается, что вместе с расположенным по соседству новым детским садом на Молодежном проспекте получится образовательный комплекс.
"Важно не просто построить школу, сделать так, чтобы она стала частью микрорайона, а также продумать все детали. В частности, сегодня обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу. По проекту он пока один, в нижней части. Из-за чего кому-то из детей, родителей и учителей придется обходить вокруг школы. Поручил администрации города вместе с подрядной организацией проработать технические решения этого вопроса", - сказал Котюков во время осмотра.
Он особо отметил, что к развитию микрорайона необходимо подходить комплексно: проектируя жилые дома сразу же предусматривать транспортную и социальную инфраструктуры.
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Совет по развитию Арктики создали в Красноярском крае
17 мая, 10:44
 
КрасноярскКрасноярский крайСолнечныйМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала