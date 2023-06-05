https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу - РИА Новости, 05.06.2023
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:16
2023-06-05T11:16
2023-06-05T11:16
красноярск
красноярский край
солнечный
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с опережением графика к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора. "Учебное заведение на 1,1 тысячи мест возводится в рамках национального проекта "Образование". Строители работают с опережением графика... Планируется, что новая школа будет готова уже следующим летом и в сентябре 2024 года примет первых учеников", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в данный момент на объекте монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию, внутреннюю систему электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 метров. В образовательном учреждении запланированы учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. Школа будет доступна и для комфортного пребывания маломобильных учеников. Рядом построят спортивную площадку, футбольное поле с искусственным травяным покровом и игровую площадку, установят освещение и высадят деревья и кустарники. Отмечается, что вместе с расположенным по соседству новым детским садом на Молодежном проспекте получится образовательный комплекс. "Важно не просто построить школу, сделать так, чтобы она стала частью микрорайона, а также продумать все детали. В частности, сегодня обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу. По проекту он пока один, в нижней части. Из-за чего кому-то из детей, родителей и учителей придется обходить вокруг школы. Поручил администрации города вместе с подрядной организацией проработать технические решения этого вопроса", - сказал Котюков во время осмотра. Он особо отметил, что к развитию микрорайона необходимо подходить комплексно: проектируя жилые дома сразу же предусматривать транспортную и социальную инфраструктуры.
https://ria.ru/20230531/krasnoyarsk-1875303717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край, солнечный, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Солнечный, Михаил Котюков
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу
В Красноярске к 1 сентября 2024 года сдадут новую школу на 1,1 тысячи мест
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Солнечный Красноярска, которая будет сдана с опережением графика к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора.
"Учебное заведение на 1,1 тысячи мест возводится в рамках национального проекта "Образование". Строители работают с опережением графика... Планируется, что новая школа будет готова уже следующим летом и в сентябре 2024 года примет первых учеников", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в данный момент на объекте монтируют каркас здания, оконные блоки, вентиляцию, внутреннюю систему электроснабжения. Объект расположен на земельном участке со сложным рельефом, перепад высот составляет 19 метров.
В образовательном учреждении запланированы учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. Школа будет доступна и для комфортного пребывания маломобильных учеников. Рядом построят спортивную площадку, футбольное поле с искусственным травяным покровом и игровую площадку, установят освещение и высадят деревья и кустарники. Отмечается, что вместе с расположенным по соседству новым детским садом на Молодежном проспекте получится образовательный комплекс.
"Важно не просто построить школу, сделать так, чтобы она стала частью микрорайона, а также продумать все детали. В частности, сегодня обратил внимание на необходимость обустройства дополнительных входов в школу. По проекту он пока один, в нижней части. Из-за чего кому-то из детей, родителей и учителей придется обходить вокруг школы. Поручил администрации города вместе с подрядной организацией проработать технические решения этого вопроса", - сказал Котюков во время осмотра.
Он особо отметил, что к развитию микрорайона необходимо подходить комплексно: проектируя жилые дома сразу же предусматривать транспортную и социальную инфраструктуры.
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