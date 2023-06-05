https://ria.ru/20230605/kosovo-1876214313.html

Косовские сербы не верят, что новые выборы мэров в крае изменят ситуацию

Косовские сербы не верят, что новые выборы мэров в крае изменят ситуацию - РИА Новости, 05.06.2023

Косовские сербы не верят, что новые выборы мэров в крае изменят ситуацию

Жители Косовска-Митровицы на севере Косово и Метохии не хотят участвовать в новых выборах в сербских муниципалитетах края, которые снова будут проводиться... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:14

2023-06-05T13:14

2023-06-05T13:14

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КОСОВСКА-МИТРОВИЦА, 5 июн - РИА Новости. Жители Косовска-Митровицы на севере Косово и Метохии не хотят участвовать в новых выборах в сербских муниципалитетах края, которые снова будут проводиться косовоалбанскими властями, и считают, что повторное голосование не изменит ситуацию. Корреспондент РИА Новости поговорил с проживающими в городе сербами о том, как они оценивают последние события и их исторический контекст, а также какими видят перспективы новых выборов. Выборы глав четырех муниципалитетов на севере Косово прошли в конце апреля, сербы отказались принять в них участие. В результате ожидаемо победили албанцы, но сербы отказались признавать итоги голосования. Ситуация привела к столкновениям. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что готов назначить новые выборы мэров городов на севере края через несколько месяцев, однако выдвинул ряд условий. Выборов быть не может"По моему мнению, сербы не должны участвовать ни в каких выборах, организованных Косово. Потому что мы не признаем Косово как отдельное государство. Я живу в Косово и Метохии, у меня никогда нет спокойствия, потому что тут нет моей полиции, моей сербской армии. Тут только албанцы. Я тут не спокойно живу, я напуган. В Косово и Метохии должны уничтожить все косовские документы, (сербы - ред.) не должны участвовать ни в каких выборах в Косово", - сказал РИА Новости 25-летний Никола. Молодой человек также считает, что проблема в муниципалитете Звечан была в том, что спецназ самопровозглашенного Косово захватил государственные здания, в которых работали сербы, пока местные жители уехали в Белград на митинг, чтобы поддержать сербского президента Вучича. "А KFOR (контингент НАТО в Косово и Метохии – ред.) приехали защищать их, пока албанцы фотографировали наших людей, чтобы завтра или в другой день полиция могла их арестовать и отправлять на юг, в Приштину, чтобы их посадить", - добавил собеседник агентства. Об участии в акциях протеста здесь с журналистами не разговаривают - опасаются, что это приведет к нежелательным последствиям. По той же причине все собеседники просят не называть их полные имена и место работы. Никола также считает, что официальный Белград должен объявить, что Косово и Метохия находится в оккупации, так как косовский вопрос не решается мирным путем. Мы привыкли к опасности"Мой взгляд на ситуацию таков: так было с тех пор, как я родился. Новые выборы здесь ничего не изменят. Я думаю, что это политический вопрос между двумя странами и что мы просто пешки, не более того. И я думаю, что обычные люди - главные жертвы. Я не чувствую себя в безопасности, но это потому, что мы привыкли так жить. Мы просто привыкли к ситуации, это не значит, что ситуация более безопасна. Все должно быть безопаснее для нас, но это не так", - рассказал 30-летний житель Косовска-Митровицы Денис. "Я думаю, что новые выборы в лучшем случае позволят немного успокоить ситуацию, не более того. Потому что выборы будут проводиться по косовской системе, а не по сербской. И вопрос только в том, как долго это будет работать. В любом случае, это не окажет существенного влияния на общую ситуацию", - считает другой молодой житель города Вук. Нормальная жизнь жителей Звечана, по его словам, прекратилась после того, как самопровозглашенные силы Косово заняли здание мэрии муниципалитета. Люди мирно протестуют перед ним днем и ночью в течение последних 10 дней. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово. В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО. Сербская сторона заявила, что насилие спровоцировала косовоалбанская полиция.

https://ria.ru/20230605/serbiya-1876202353.html

https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html

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Дарья Буймова

в мире, косово, косовска-митровица, белград (город), альбин курти, нато