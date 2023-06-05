Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/koshka-1876206107.html
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой - РИА Новости, 05.06.2023
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой
Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
происшествия
хабаровск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов. "В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что неизвестные лица издевались над ее домашней кошкой. По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил Блинов. Как рассказала РИА Новости Наталья, хозяйка годовалой кошки по кличке Мася, животное в ужасном состоянии она обнаружила в прошлый четверг возле своего дома по улице Алексеевской. По словам женщины, до обращения в полицию ее семья и соседи собрали свою информацию и выяснили, что к зверству над животным причастны четверо детей 8-10 лет из обеспеченных полноценных семей, живущих в коттеджном поселке. Наталья отметила, что сейчас кошка находится в ветклинике. "Лапки передней точно не будет, ее сегодня ампутировали. У нее не будет ушка, они его выжгли до основания... Выжгли глаза - роговицу, брови, нос, усы. Они... ей... лапу размозжили", - рассказала хозяйка. Прокуратура в свою очередь заявила, что контролирует ход процессуальной проверки, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html
https://ria.ru/20230418/sobaka-1866138986.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой

В Хабаровске проверят заявление местной жительницы об издевательствах детей над ее кошкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.
"В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что неизвестные лица издевались над ее домашней кошкой. По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил Блинов.
Бездомная собака в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
"Убивали и будем убивать": кому закон не помеха
4 октября 2020, 08:00
Как рассказала РИА Новости Наталья, хозяйка годовалой кошки по кличке Мася, животное в ужасном состоянии она обнаружила в прошлый четверг возле своего дома по улице Алексеевской. По словам женщины, до обращения в полицию ее семья и соседи собрали свою информацию и выяснили, что к зверству над животным причастны четверо детей 8-10 лет из обеспеченных полноценных семей, живущих в коттеджном поселке.
Наталья отметила, что сейчас кошка находится в ветклинике. "Лапки передней точно не будет, ее сегодня ампутировали. У нее не будет ушка, они его выжгли до основания... Выжгли глаза - роговицу, брови, нос, усы. Они... ей... лапу размозжили", - рассказала хозяйка.
Прокуратура в свою очередь заявила, что контролирует ход процессуальной проверки, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Туле выясняют обстоятельства избиения собаки, найденной в мусорном баке
18 апреля, 17:23
 
ПроисшествияХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала