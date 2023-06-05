https://ria.ru/20230605/koshka-1876206107.html
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой - РИА Новости, 05.06.2023
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой
Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
происшествия
хабаровск
россия
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ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов. "В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что неизвестные лица издевались над ее домашней кошкой. По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил Блинов. Как рассказала РИА Новости Наталья, хозяйка годовалой кошки по кличке Мася, животное в ужасном состоянии она обнаружила в прошлый четверг возле своего дома по улице Алексеевской. По словам женщины, до обращения в полицию ее семья и соседи собрали свою информацию и выяснили, что к зверству над животным причастны четверо детей 8-10 лет из обеспеченных полноценных семей, живущих в коттеджном поселке. Наталья отметила, что сейчас кошка находится в ветклинике. "Лапки передней точно не будет, ее сегодня ампутировали. У нее не будет ушка, они его выжгли до основания... Выжгли глаза - роговицу, брови, нос, усы. Они... ей... лапу размозжили", - рассказала хозяйка. Прокуратура в свою очередь заявила, что контролирует ход процессуальной проверки, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске проверят заявление об издевательствах над кошкой
В Хабаровске проверят заявление местной жительницы об издевательствах детей над ее кошкой
ХАБАРОВСК, 5 июн - РИА Новости. Полиция Хабаровска расследует данные об издевательствах над кошкой, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.
"В полицию обратилась жительница Краснофлотского района с заявлением о том, что неизвестные лица издевались над ее домашней кошкой. По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России
по Хабаровску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщил Блинов.
"Убивали и будем убивать": кому закон не помеха
Как рассказала РИА Новости Наталья, хозяйка годовалой кошки по кличке Мася, животное в ужасном состоянии она обнаружила в прошлый четверг возле своего дома по улице Алексеевской. По словам женщины, до обращения в полицию ее семья и соседи собрали свою информацию и выяснили, что к зверству над животным причастны четверо детей 8-10 лет из обеспеченных полноценных семей, живущих в коттеджном поселке.
Наталья отметила, что сейчас кошка находится в ветклинике. "Лапки передней точно не будет, ее сегодня ампутировали. У нее не будет ушка, они его выжгли до основания... Выжгли глаза - роговицу, брови, нос, усы. Они... ей... лапу размозжили", - рассказала хозяйка.
Прокуратура в свою очередь заявила, что контролирует ход процессуальной проверки, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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