https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876333825.html

На Западе контрнаступление Киева ожидали две недели назад, сообщили СМИ

На Западе контрнаступление Киева ожидали две недели назад, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.06.2023

На Западе контрнаступление Киева ожидали две недели назад, сообщили СМИ

На Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, некоторые начали проявлять нетерпение, сообщает издание Economist со ссылкой на... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T23:24

2023-06-05T23:24

2023-06-05T23:24

в мире

украина

вооруженные силы украины

запад

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, некоторые начали проявлять нетерпение, сообщает издание Economist со ссылкой на должностных лиц. "Западные чиновники ожидали, что наступление начнется две недели назад, и некоторые проявляли нетерпение", - говорится в сообщении издания. При этом, как передавало в понедельник агентство Рейтер, в генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления. Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".

https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876306406.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, запад