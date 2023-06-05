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СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 05.06.2023 (обновлено: 14:04 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876226547.html
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления
В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:49
2023-06-05T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в понедельник агентство Рейтер. Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". "У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления

Reuters: в генштабе ВСУ заявили, что не располагают информацией о начале контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в понедельник агентство Рейтер.
Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел".
"У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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