https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876226547.html

СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления

СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: в генштабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления

В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:49

2023-06-05T13:49

2023-06-05T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом, передает в понедельник агентство Рейтер. Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". "У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр