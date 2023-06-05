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Консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня
Консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня - РИА Новости, 05.06.2023
Консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня
Консультации РФ-ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся в Женеве 9 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:21
2023-06-05T14:21
2023-06-05T14:29
россия
оон
зерновая сделка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Консультации РФ-ООН по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся в Женеве 9 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 числа", - сказал Вершинин журналистам.Он подчеркнул, что на консультациях будут обсуждаться вопросы, связанные с меморандумом РФ-ООН, то есть российской части зерновой сделки."С другой стороны будет выступать генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан", - добавил Вершинин.
https://ria.ru/20230518/sdelka-1872632107.html
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россия, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, женева (город), в мире
Россия, ООН, Зерновая сделка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, Женева (город), В мире
Консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня
В МИД сообщили, что консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня