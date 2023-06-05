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Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов "Коммунарки" - РИА Новости, 05.06.2023
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12:12 05.06.2023 (обновлено: 12:24 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876195325.html
Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов "Коммунарки"
Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов "Коммунарки" - РИА Новости, 05.06.2023
Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов "Коммунарки"
Признаков возгорания в шестиэтажном здании Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" в новой Москве не обнаружено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:12
2023-06-05T12:24
происшествия
новая москва
москва
коммунарка (москва)
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Признаков возгорания в шестиэтажном здании Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" в новой Москве не обнаружено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 11.48 от заявителя поступила информация о пожаре по адресу: поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 8, строение 6", - сказал собеседник агентства.По его словам, по прибытию дежурных подразделений установлено, что в шестиэтажном лечебном здании признаков возгорания нет, проводится разведка.
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новая москва
москва
коммунарка (москва)
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Происшествия, Новая Москва, Москва, Коммунарка (Москва), Россия
Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов "Коммунарки"

Пожарные не нашли возгорание в одном из корпусов больницы в Коммунарке в Новой Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Признаков возгорания в шестиэтажном здании Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" в новой Москве не обнаружено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 11.48 от заявителя поступила информация о пожаре по адресу: поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 8, строение 6", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по прибытию дежурных подразделений установлено, что в шестиэтажном лечебном здании признаков возгорания нет, проводится разведка.
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