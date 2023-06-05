https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876194316.html

В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии - РИА Новости, 05.06.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:04

2023-06-05T12:04

2023-06-05T15:52

киргизия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее информагентство kaktus.media и несколько других СМИ сообщили, что спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота."Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876156341.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киргизия, политика, дмитрий песков