https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876194316.html
В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии - РИА Новости, 05.06.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:04
2023-06-05T12:04
2023-06-05T15:52
киргизия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее информагентство kaktus.media и несколько других СМИ сообщили, что спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота."Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876156341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, политика, дмитрий песков
Киргизия, Политика, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
Песков назвал сообщения о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожными
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее информагентство kaktus.media и несколько других СМИ сообщили, что спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота.
"Пока, безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем", — сказал Песков журналистам.
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота