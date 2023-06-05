Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 05.06.2023 (обновлено: 09:20 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876156341.html
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота
Спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота, сообщило в понедельник информагентство kaktus.media, аналогичные... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:09
2023-06-05T09:20
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578356724_0:153:3071:1881_1920x0_80_0_0_a6abcc6c3ec5ec75f0795f2829d93552.jpg
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота, сообщило в понедельник информагентство kaktus.media, аналогичные сообщения опубликовали несколько других местных СМИ."ГКНБ (госкомитет нацбезопасности - ред.) проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота", - пишет kaktus.media со ссылкой на собственные источники.Видео задержаний распространилось в киргизском сегменте соцсетей. Судя по кадрам, вооруженные сотрудники правоохранительных органов проводят задержания в частном секторе Бишкека. Кого конкретно задержали силовики, СМИ не сообщают, не видно лиц и на видео.Госкомитет Нацбезопасности и министерство внутренних дел страны ситуацию пока не комментируют.
https://ria.ru/20230529/pvo-1874799065.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578356724_296:313:2479:1950_1920x0_80_0_0_4cf344b4b6a8918f841c8b7eeea4475c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, в мире
Киргизия, В мире
СМИ: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота

СМИ: в Киргизии спецслужбы задержали подозреваемых в попытке госпереворота

© Sputnik / Табылды Кадырбеков  | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали ряд подозреваемых в попытке государственного переворота, сообщило в понедельник информагентство kaktus.media, аналогичные сообщения опубликовали несколько других местных СМИ.
"ГКНБ (госкомитет нацбезопасности - ред.) проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота", - пишет kaktus.media со ссылкой на собственные источники.
Видео задержаний распространилось в киргизском сегменте соцсетей. Судя по кадрам, вооруженные сотрудники правоохранительных органов проводят задержания в частном секторе Бишкека. Кого конкретно задержали силовики, СМИ не сообщают, не видно лиц и на видео.
Госкомитет Нацбезопасности и министерство внутренних дел страны ситуацию пока не комментируют.
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО
29 мая, 12:39
 
КиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала