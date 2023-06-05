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США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность - РИА Новости, 05.06.2023
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17:15 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kiberbezopasnost-1876275292.html
США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность
США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность - РИА Новости, 05.06.2023
США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность
Администрация США совместно с Конгрессом прорабатывает выделение Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:15
2023-06-05T17:15
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совместно с Конгрессом прорабатывает выделение Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявил в понедельник госдепартамент по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике. Новая встреча по кибербезопасности с участием представителей США и Украины, как проинформировали в госдепе, состоялась 1 июня в Таллине. "В рамках данных усилий США работают с Конгрессом над предоставлением дополнительной помощи Украине в сфере кибербезопасности на сумму 37 миллионов долларов, в результате чего общая сумма достигнет 82 миллиона с февраля 2022 года и более 120 миллионов - с 2016 года", - следует из распространенного заявления американского дипведомства. Как отметили в госдепе, поддержка такого рода помогает Киеву "эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на угрозы в киберсфере и связанные с этим инциденты", а также лучше защитить свои объекты критически важной инфраструктуры от подобных посягательств. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
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в мире, украина, нато, сша
В мире, Украина, НАТО, США
США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность

Госдеп: США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАтака вируса
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совместно с Конгрессом прорабатывает выделение Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявил в понедельник госдепартамент по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике.
Новая встреча по кибербезопасности с участием представителей США и Украины, как проинформировали в госдепе, состоялась 1 июня в Таллине.
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"В рамках данных усилий США работают с Конгрессом над предоставлением дополнительной помощи Украине в сфере кибербезопасности на сумму 37 миллионов долларов, в результате чего общая сумма достигнет 82 миллиона с февраля 2022 года и более 120 миллионов - с 2016 года", - следует из распространенного заявления американского дипведомства.
Как отметили в госдепе, поддержка такого рода помогает Киеву "эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на угрозы в киберсфере и связанные с этим инциденты", а также лучше защитить свои объекты критически важной инфраструктуры от подобных посягательств.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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