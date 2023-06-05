https://ria.ru/20230605/kiberbezopasnost-1876275292.html

США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность

США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность - РИА Новости, 05.06.2023

США хотят выделить Украине 37 миллионов долларов на кибербезопасность

Администрация США совместно с Конгрессом прорабатывает выделение Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:15

2023-06-05T17:15

2023-06-05T17:15

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Администрация США совместно с Конгрессом прорабатывает выделение Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов, заявил в понедельник госдепартамент по случаю очередного раунда диалога двух стран по данной проблематике. Новая встреча по кибербезопасности с участием представителей США и Украины, как проинформировали в госдепе, состоялась 1 июня в Таллине. "В рамках данных усилий США работают с Конгрессом над предоставлением дополнительной помощи Украине в сфере кибербезопасности на сумму 37 миллионов долларов, в результате чего общая сумма достигнет 82 миллиона с февраля 2022 года и более 120 миллионов - с 2016 года", - следует из распространенного заявления американского дипведомства. Как отметили в госдепе, поддержка такого рода помогает Киеву "эффективнее обнаруживать, сдерживать и реагировать на угрозы в киберсфере и связанные с этим инциденты", а также лучше защитить свои объекты критически важной инфраструктуры от подобных посягательств. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

https://ria.ru/20230531/pomosch-1875417660.html

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в мире, украина, нато, сша