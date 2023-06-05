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Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области - РИА Новости, 05.06.2023
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Омская область
 
14:58 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/khotsenko-1876241151.html
Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области
Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области - РИА Новости, 05.06.2023
Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко поручил зампреду правительства региона Андрею Шпиленко изучить инвестиционный потенциал районов региона, рассказали в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:58
2023-06-05T14:58
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил зампреду правительства региона Андрею Шпиленко изучить инвестиционный потенциал районов региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Этой работой Андрей Шпиленко займется совместно с отраслевыми органами исполнительной власти, агентством развития и инвестиций Омской области и главами районов. "В ходе посещения муниципальных районов я вижу их значительный экономический потенциал. Для дальнейшего развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами. Нужно искать новые инвестиционные ниши", - отметил Виталий Хоценко. Главной задачей Хоценко поставил обеспечить инвестиционную привлекательность региона и изучить инвестиционный потенциал.
https://ria.ru/20230603/omsk-1875921206.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области

Хоценко поручил найти возможности для привлечения инвесторов в районы Омской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил зампреду правительства региона Андрею Шпиленко изучить инвестиционный потенциал районов региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Этой работой Андрей Шпиленко займется совместно с отраслевыми органами исполнительной власти, агентством развития и инвестиций Омской области и главами районов.
"В ходе посещения муниципальных районов я вижу их значительный экономический потенциал. Для дальнейшего развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами. Нужно искать новые инвестиционные ниши", - отметил Виталий Хоценко.
Главной задачей Хоценко поставил обеспечить инвестиционную привлекательность региона и изучить инвестиционный потенциал.
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Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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