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В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод - РИА Новости, 05.06.2023
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09:58 05.06.2023 (обновлено: 10:09 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод - РИА Новости, 05.06.2023
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод
Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:58
2023-06-05T10:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК (ЛНР), 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков в своем телеграм-канале."Пятого июня около 3.00 часов ночи территория город Ирмино подвергся артобстрелу", - написал Жевлаков.По его словам, в результате обстрела перебит газопровод на одной из улиц."Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты газовой службы в оперативном порядке устранили повреждение газопровода. Газ населению подается", - отметил Жевлаков.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли еще один город в ЛНР - Первомайск, применив, предположительно, ракеты HIMARS.
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html
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луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод

В Ирмино в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ перебит газопровод

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛУГАНСК (ЛНР), 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков в своем телеграм-канале.
"Пятого июня около 3.00 часов ночи территория город Ирмино подвергся артобстрелу", - написал Жевлаков.
По его словам, в результате обстрела перебит газопровод на одной из улиц.
«
"Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты газовой службы в оперативном порядке устранили повреждение газопровода. Газ населению подается", - отметил Жевлаков.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли еще один город в ЛНР - Первомайск, применив, предположительно, ракеты HIMARS.
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