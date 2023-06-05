https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html

В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод

В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод - РИА Новости, 05.06.2023

В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:58

2023-06-05T09:58

2023-06-05T10:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК (ЛНР), 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков в своем телеграм-канале."Пятого июня около 3.00 часов ночи территория город Ирмино подвергся артобстрелу", - написал Жевлаков.По его словам, в результате обстрела перебит газопровод на одной из улиц."Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты газовой службы в оперативном порядке устранили повреждение газопровода. Газ населению подается", - отметил Жевлаков.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли еще один город в ЛНР - Первомайск, применив, предположительно, ракеты HIMARS.

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, происшествия