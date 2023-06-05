https://ria.ru/20230605/irmino-1876166993.html
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод - РИА Новости, 05.06.2023
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод
Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:58
2023-06-05T09:58
2023-06-05T10:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
ЛУГАНСК (ЛНР), 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике, перебит газопровод, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков в своем телеграм-канале."Пятого июня около 3.00 часов ночи территория город Ирмино подвергся артобстрелу", - написал Жевлаков.По его словам, в результате обстрела перебит газопровод на одной из улиц."Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты газовой службы в оперативном порядке устранили повреждение газопровода. Газ населению подается", - отметил Жевлаков.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли еще один город в ЛНР - Первомайск, применив, предположительно, ракеты HIMARS.
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Ирмино в ЛНР при обстреле перебит газопровод
В Ирмино в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ перебит газопровод