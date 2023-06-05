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Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены - РИА Новости, 05.06.2023
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14:04 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/inspektsiya-1876230309.html
Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены
Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены - РИА Новости, 05.06.2023
Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены
Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:04
2023-06-05T14:04
россия
стамбул
сергей вершинин
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции возобновлены", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
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россия, стамбул, сергей вершинин, в мире
Россия, Стамбул, Сергей Вершинин, В мире
Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены

Замглавы МИД Вершинин: инспекции судов по зерновой сделке возобновлены

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновлены, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции возобновлены", - сказал Вершинин.
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