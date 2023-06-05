https://ria.ru/20230605/indoneziya-1876221873.html

МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине

МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине - РИА Новости, 05.06.2023

МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине

Россия готова рассмотреть план Индонезии по урегулированию на Украине, если Джакарта официально направит его Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

индонезия

в мире

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия готова рассмотреть план Индонезии по урегулированию на Украине, если Джакарта официально направит его Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН."Если официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже", - сказал Руденко.

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

россия

украина

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, индонезия, в мире, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр