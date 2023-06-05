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МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 05.06.2023 (обновлено: 13:45 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/indoneziya-1876221873.html
МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине
МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине - РИА Новости, 05.06.2023
МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине
Россия готова рассмотреть план Индонезии по урегулированию на Украине, если Джакарта официально направит его Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
индонезия
в мире
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия готова рассмотреть план Индонезии по урегулированию на Украине, если Джакарта официально направит его Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН."Если официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже", - сказал Руденко.
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россия, украина, индонезия, в мире, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Индонезия, В мире, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России пообещал рассмотреть план Индонезии по Украине

МИД: Россия рассмотрит план Индонезии по Украине, если Джакарта официально его отправит

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия готова рассмотреть план Индонезии по урегулированию на Украине, если Джакарта официально направит его Москве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН.
"Если официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже", - сказал Руденко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИндонезияВ миреАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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