https://ria.ru/20230605/germaniya-1876317201.html

Более четверти немцев высказали недовольство членством в ЕС, показал опрос

Более четверти немцев высказали недовольство членством в ЕС, показал опрос - РИА Новости, 05.06.2023

Более четверти немцев высказали недовольство членством в ЕС, показал опрос

Более четверти немцев (27%) видят в членстве Германии в ЕС больше недостатков, чем преимуществ, причем за три года доля недовольных выросла на 12 процентных... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:28

2023-06-05T20:28

2023-06-05T20:28

германия

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более четверти немцев (27%) видят в членстве Германии в ЕС больше недостатков, чем преимуществ, причем за три года доля недовольных выросла на 12 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного для телеканала ARD. Доля тех, кто видит больше преимуществ в членстве в ЕС, напротив, опустилась за 3 года на 14 процентных пунктов и составляет 26%. Еще 41% респондентов заявили, что членство Германии в ЕС несет как плюсы, так и минусы. Кроме того, 14% немцев выступают за выход страны из ЕС, против - 79%. Более половины граждан Германии (56%) считают, что членство в ЕС улучшает экономическую ситуацию в стране, однако это на 22 процентных пункта меньше, чем в мае 2019 года. Кроме того, на 10 процентных пунктов снизилась доля немцев, считающих, что существование ЕС делает жизнь в Европе безопаснее: сейчас так думают 68% граждан ФРГ. Лишь треть немцев (34%) полагают, что в будущем надо углублять сотрудничество в рамках ЕС (на 20 процентных пунктов меньше, чем 3 года назад), в то время как 38% респондентов выступают за усиление независимой от Брюсселя политики (на 16 процентных пунктов больше, чем 3 года назад). Также, по данным опроса, более половины (53%) опрошенных выступают за создание общеевропейской армии, что на 9 процентных пунктов меньше, чем 4 года назад. Потенциальное вступление Украины в ЕС поддерживают 52% немцев: это на 6 процентных пунктов меньше, чем в феврале этого года. Касательно отношений с США, 29% респондентов выступают за их углубление, 42% за сохранение нынешнего уровня и 22% за сокращение связей. В опросе приняли участие 1302 человека, имеющих право голоса.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html

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германия, евросоюз, европа, в мире