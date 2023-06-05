https://ria.ru/20230605/fedoseeva-shukshina-1876273941.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии - РИА Новости, 05.06.2023
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:10
2023-06-05T17:10
2023-06-05T17:21
лидия федосеева-шукшина
москва
культура
новости культуры
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве."Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум по этому поводу", - сказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что находится с матерью постоянно, круглосуточно, и неотступно. "Все будет хорошо", - заключила дочь Федосеевой-Шукшиной.
https://ria.ru/20230201/shukshina-1848962711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия федосеева-шукшина, москва, новости культуры
Лидия Федосеева-Шукшина, Москва, Культура, Новости культуры
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии
Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что ее мать проходит плановое обследование
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве.
"Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум по этому поводу", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что находится с матерью постоянно, круглосуточно, и неотступно. "Все будет хорошо", - заключила дочь Федосеевой-Шукшиной.
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери