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Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии - РИА Новости, 05.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:10 05.06.2023 (обновлено: 17:21 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/fedoseeva-shukshina-1876273941.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии - РИА Новости, 05.06.2023
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:10
2023-06-05T17:21
лидия федосеева-шукшина
москва
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве."Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум по этому поводу", - сказала собеседница агентства.Она подчеркнула, что находится с матерью постоянно, круглосуточно, и неотступно. "Все будет хорошо", - заключила дочь Федосеевой-Шукшиной.
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лидия федосеева-шукшина, москва, новости культуры
Лидия Федосеева-Шукшина, Москва, Культура, Новости культуры
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что ее мать проходит плановое обследование

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла РИА Новости сообщения СМИ об экстренной госпитализации актрисы - она проходит плановое обследование в Москве.
"Лидия Николаевна находится на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум по этому поводу", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что находится с матерью постоянно, круглосуточно, и неотступно. "Все будет хорошо", - заключила дочь Федосеевой-Шукшиной.
Анна Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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