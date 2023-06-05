https://ria.ru/20230605/eskalatsiya-1876247167.html

В США допустили риск эскалации конфликта из-за украинских атак на Россию

В США допустили риск эскалации конфликта из-за украинских атак на Россию - РИА Новости, 05.06.2023

В США допустили риск эскалации конфликта из-за украинских атак на Россию

Военные США внимательно следят за атаками Киева внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них, заявил в понедельник в интервью телеканалу CNN... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:16

2023-06-05T15:16

2023-06-05T15:31

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны сша

сша

марк милли

киев

атака украинских беспилотников на москву

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Военные США внимательно следят за атаками Киева внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них, заявил в понедельник в интервью телеканалу CNN председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.Отвечая на вопрос телеканала о том, могут ли такого рода атаки привести к эскалации конфликта с РФ, Милли ответил, что "риски эскалации существует всегда", и США "очень и очень внимательно" наблюдают за этими событиями.Он утверждает, что происходящее "представляет экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и имеет еще большее значение для остального мира – для Европы, для США и остального мира".

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

россия

сша

киев

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россия, министерство обороны сша, сша, марк милли, киев, атака украинских беспилотников на москву