https://ria.ru/20230605/energosnabzhenie-1876313491.html

На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции

На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции - РИА Новости, 05.06.2023

На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции

Энергоснабжение Заринского, Залесовского и Кытмановского районов восстановлено в Алтайском крае после ликвидации возгорания на подстанции в селе Смазнево,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:03

2023-06-05T20:03

2023-06-05T20:03

алтайский край

происшествия

кытмановский район

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КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Заринского, Залесовского и Кытмановского районов восстановлено в Алтайском крае после ликвидации возгорания на подстанции в селе Смазнево, сообщает компания "Россети Сибирь". Ранее загорелась подстанция в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Глава округа уточнял, что электричества придется ждать не меньше двух-трех часов. Позже стало известно, что пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. "После полной ликвидации возгорания трансформатора на подстанции сторонней организации в селе Смазнево Алтайского края восстановлено энергоснабжение всех жителей Заринского, Залесовского и Кытмановского районов", – говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20230401/energosnabzhenie-1862324755.html

алтайский край

кытмановский район

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алтайский край, происшествия, кытмановский район