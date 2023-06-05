https://ria.ru/20230605/energosnabzhenie-1876313491.html
На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции
На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции - РИА Новости, 05.06.2023
На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции
Энергоснабжение Заринского, Залесовского и Кытмановского районов восстановлено в Алтайском крае после ликвидации возгорания на подстанции в селе Смазнево,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:03
2023-06-05T20:03
2023-06-05T20:03
алтайский край
происшествия
кытмановский район
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КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Заринского, Залесовского и Кытмановского районов восстановлено в Алтайском крае после ликвидации возгорания на подстанции в селе Смазнево, сообщает компания "Россети Сибирь". Ранее загорелась подстанция в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Глава округа уточнял, что электричества придется ждать не меньше двух-трех часов. Позже стало известно, что пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. "После полной ликвидации возгорания трансформатора на подстанции сторонней организации в селе Смазнево Алтайского края восстановлено энергоснабжение всех жителей Заринского, Залесовского и Кытмановского районов", – говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230401/energosnabzhenie-1862324755.html
алтайский край
кытмановский район
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алтайский край, происшествия, кытмановский район
Алтайский край, Происшествия, Кытмановский район
На Алтае восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции
На Алтае в трех районах восстановили энергоснабжение после ликвидации пожара на подстанции