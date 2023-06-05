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Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года - РИА Новости, 06.06.2023
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19:57 05.06.2023 (обновлено: 15:00 06.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ekomeropriyatiya-1876488524.html
Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года
Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года - РИА Новости, 06.06.2023
Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года
Около 7 тысяч экологических мероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года, их посетили более 300 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-05T19:57
2023-06-06T15:00
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мосприрода
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч экологических мероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года, их посетили более 300 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Около 7 тысяч экомероприятий провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Их посетили более 300 тысяч человек. Мероприятия проходят в офлайн- и онлайн-форматах", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что это интерактивные занятия, виртуальные экскурсии, лекции, прогулки, акции, праздники, викторины, мастер-классы, конкурсы, квесты, экодиктанты, экопутешествия и многое другое. "С 2014 года организовали свыше 90 тысяч эколого-просветительских мероприятий для более чем 4 миллионов человек", - дополняется в сообщении.
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мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва

Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года

© Фото предоставлено "Мосприродой"Домик для птиц на территории одного из московских парков
Домик для птиц на территории одного из московских парков
© Фото предоставлено "Мосприродой"
Домик для птиц на территории одного из московских парков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч экологических мероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года, их посетили более 300 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Около 7 тысяч экомероприятий провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Их посетили более 300 тысяч человек. Мероприятия проходят в офлайн- и онлайн-форматах", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что это интерактивные занятия, виртуальные экскурсии, лекции, прогулки, акции, праздники, викторины, мастер-классы, конкурсы, квесты, экодиктанты, экопутешествия и многое другое.
"С 2014 года организовали свыше 90 тысяч эколого-просветительских мероприятий для более чем 4 миллионов человек", - дополняется в сообщении.
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