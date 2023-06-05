https://ria.ru/20230605/ekomeropriyatiya-1876488524.html

Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года

Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года - РИА Новости, 06.06.2023

Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года

Около 7 тысяч экологических мероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года, их посетили более 300 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-05T19:57

2023-06-05T19:57

2023-06-06T15:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч экологических мероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года, их посетили более 300 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Около 7 тысяч экомероприятий провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Их посетили более 300 тысяч человек. Мероприятия проходят в офлайн- и онлайн-форматах", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что это интерактивные занятия, виртуальные экскурсии, лекции, прогулки, акции, праздники, викторины, мастер-классы, конкурсы, квесты, экодиктанты, экопутешествия и многое другое. "С 2014 года организовали свыше 90 тысяч эколого-просветительских мероприятий для более чем 4 миллионов человек", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва