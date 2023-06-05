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Ефимов: в рамках КРТ построят промышленные и производственные объекты
Ефимов: в рамках КРТ построят промышленные и производственные объекты - РИА Новости, 05.06.2023
Ефимов: в рамках КРТ построят промышленные и производственные объекты
Высокотехнологичные промышленные и производственные объекты общей площадью свыше 1,9 миллиона квадратных метров возведут в семи округах Москвы в рамках проектов РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:17
2023-06-05T09:17
2023-06-05T09:17
экономика
отрадное
москва
ясенево
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Высокотехнологичные промышленные и производственные объекты общей площадью свыше 1,9 миллиона квадратных метров возведут в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В городе активно реализуется уже 30 проектов КРТ, 12 из которых предполагают строительство объектов промышленного и производственного назначения. На месте заброшенных участков, незавершенного строительства, устаревших складов и других неиспользуемых объектов инвесторы и городские операторы возведут современные производства и технопарки. Это позволит создать свыше 57 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитикиЕфимов добавил, что новые промышленные объекты появятся в районах Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Печатники, Рязанский, Силино, Щукино и Ясенево. Больше всего объектов создадут в Головинском районе, а также в Отрадном и в Печатниках.Как уточнили в департаменте городского имущества, в рамках проектов КРТ в районах Головинский, Восточное Дегунино и Щукино будут построены три технопарка для размещения высокотехнологичных производств. В Щукино строительство уже идет.
https://ria.ru/20230601/proekty-1875410346.html
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отрадное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, отрадное, москва, ясенево, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Отрадное, Москва, Ясенево, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в рамках КРТ построят промышленные и производственные объекты
Ефимов: промобъекты площадью почти два миллиона квадратов построят в рамках КРТ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Высокотехнологичные промышленные и производственные объекты общей площадью свыше 1,9 миллиона квадратных метров возведут в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В городе активно реализуется уже 30 проектов КРТ, 12 из которых предполагают строительство объектов промышленного и производственного назначения. На месте заброшенных участков, незавершенного строительства, устаревших складов и других неиспользуемых объектов инвесторы и городские операторы возведут современные производства и технопарки. Это позволит создать свыше 57 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики
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Ефимов добавил, что новые промышленные объекты появятся в районах Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Можайский, Отрадное
, Печатники, Рязанский, Силино, Щукино и Ясенево
. Больше всего объектов создадут в Головинском районе, а также в Отрадном и в Печатниках.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в рамках проектов КРТ в районах Головинский, Восточное Дегунино и Щукино будут построены три технопарка для размещения высокотехнологичных производств. В Щукино строительство уже идет.
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