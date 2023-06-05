https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876194431.html
Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине
Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине - РИА Новости, 05.06.2023
Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине
Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:05
2023-06-05T12:05
2023-06-05T12:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
ватикан
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине."В настоящий момент нет. Если появился, то мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в графике у Путина встреча с Дзуппи. На вопрос, известно ли о визите Дзуппи в Москву, он сказал: "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском ранее сообщил РИА Новости, что Дзуппи посетит Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ватикан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине
Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине Дзуппи
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине.
"В настоящий момент нет. Если появился, то мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в графике у Путина встреча с Дзуппи. На вопрос, известно ли о визите Дзуппи в Москву, он сказал: "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском ранее сообщил РИА Новости, что Дзуппи посетит Россию
после возвращения в Ватикан
из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами.
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