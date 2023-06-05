https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876194431.html

Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине

Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине - РИА Новости, 05.06.2023

Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине

Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:05

2023-06-05T12:05

2023-06-05T12:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

ватикан

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Встречи с папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи в настоящий момент в планах у президента РФ Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине."В настоящий момент нет. Если появился, то мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в графике у Путина встреча с Дзуппи. На вопрос, известно ли о визите Дзуппи в Москву, он сказал: "Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать".Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связи с папой Римским Франциском ранее сообщил РИА Новости, что Дзуппи посетит Россию после возвращения в Ватикан из Украины и формулирования повестки, возможны его встречи с официальными лицами.

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, безопасность, ситуация в днр и лнр