https://ria.ru/20230605/dorogi-1876236427.html

Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах

Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023

Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах

Минтранс РФ планирует отремонтировать в текущем году в новых регионах 761 километр автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них, в общей сложности... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:34

2023-06-05T14:34

2023-06-05T14:34

экономика

россия

виталий савельев

владимир путин

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ планирует отремонтировать в текущем году в новых регионах 761 километр автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них, в общей сложности на эти цели планируется потратить почти 75 миллиардов рублей, сообщил глава министерства Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "В прошлом году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, была сделана укладка 6,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В этом году мы планируем 761 километр. 16 объектов в прошлом году – это искусственные сооружения, в этом году 26 объектов мы также сделаем", - сказал Савельев президенту."Деньги у нас есть. В прошлом году мы потратили 53 миллиарда рублей, в этом году у нас практически 75 миллиардов рублей, и примерно в таком же объеме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах", - подчеркнул чиновник.

https://ria.ru/20230605/mintrans-1876232772.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии)