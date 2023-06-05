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Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023
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14:34 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/dorogi-1876236427.html
Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах
Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023
Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах
Минтранс РФ планирует отремонтировать в текущем году в новых регионах 761 километр автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них, в общей сложности... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:34
2023-06-05T14:34
экономика
россия
виталий савельев
владимир путин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ планирует отремонтировать в текущем году в новых регионах 761 километр автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них, в общей сложности на эти цели планируется потратить почти 75 миллиардов рублей, сообщил глава министерства Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. &quot;В прошлом году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, была сделана укладка 6,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В этом году мы планируем 761 километр. 16 объектов в прошлом году – это искусственные сооружения, в этом году 26 объектов мы также сделаем&quot;, - сказал Савельев президенту."Деньги у нас есть. В прошлом году мы потратили 53 миллиарда рублей, в этом году у нас практически 75 миллиардов рублей, и примерно в таком же объеме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах", - подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20230605/mintrans-1876232772.html
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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах

Минтранс направит 75 миллиардов рублей на ремонт дорог в новых регионах в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтранс РФ планирует отремонтировать в текущем году в новых регионах 761 километр автомобильных дорог и 26 искусственных сооружений на них, в общей сложности на эти цели планируется потратить почти 75 миллиардов рублей, сообщил глава министерства Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«

"В прошлом году было капитально отремонтировано 594 километра дорог, была сделана укладка 6,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В этом году мы планируем 761 километр. 16 объектов в прошлом году – это искусственные сооружения, в этом году 26 объектов мы также сделаем", - сказал Савельев президенту.

"Деньги у нас есть. В прошлом году мы потратили 53 миллиарда рублей, в этом году у нас практически 75 миллиардов рублей, и примерно в таком же объеме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах", - подчеркнул чиновник.
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ЭкономикаРоссияВиталий СавельевВладимир ПутинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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