https://ria.ru/20230605/donetsk-1876275622.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в понедельник за полчаса выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:16
2023-06-05T17:16
2023-06-05T17:16
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полчаса выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876233482.html
https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куйбышевский район, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов