https://ria.ru/20230605/donetsk-1876173045.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 10.20 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:37

2023-06-05T10:37

2023-06-05T10:55

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Ведомство также сообщило, что в 9.30 было выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876167246.html

https://ria.ru/20230605/pervomaysk-1876156095.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия