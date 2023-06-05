https://ria.ru/20230605/donetsk-1876173045.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 10.20 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:37
2023-06-05T10:37
2023-06-05T10:55
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска в 10.20 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Ведомство также сообщило, что в 9.30 было выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876167246.html
https://ria.ru/20230605/pervomaysk-1876156095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО