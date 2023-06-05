https://ria.ru/20230605/donbass-1876153212.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 8.20 выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:36
2023-06-05T08:36
2023-06-05T08:50
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
сцкк
макеевка
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.20 выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.20 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Ранее утром представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876137357.html
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876134992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Макеевка
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО