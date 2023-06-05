https://ria.ru/20230605/donbass-1876153212.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 8.20 выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:36

2023-06-05T08:36

2023-06-05T08:50

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

сцкк

макеевка

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.20 выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.20 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Ранее утром представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230605/donetsk-1876137357.html

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876134992.html

горловка

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, сцкк, макеевка