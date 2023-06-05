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СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/diversanty-1876239547.html
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
Американский телеканал CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники заявляет, что Украина создала сеть агентов и своих сторонников на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:52
2023-06-05T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники заявляет, что Украина создала сеть агентов и своих сторонников на территории России, которые получают дроны и осуществляют диверсии. Телеканал утверждает, что Киев предоставляет диверсантам украинские дроны и нет доказательств того, что какие-либо атаки были проведены с использованием переданных США беспилотников. Кроме того, источники CNN заявили, что, предположительно, Украина частями перевозит дроны на территорию РФ, где их потом собирают и запускают. В Вашингтоне полагают, что к управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки, что именно эти группы стояли, например, за майскими атаками дронов на Москву, пишет CNN. По данным Минобороны РФ, Украина утром 30 мая предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. Украина, атакуя беспилотниками территорию РФ с целью причинить ущерб гражданскому населению, ведет себя как террорист, а с террористами не договаривается ни одно государство, их нужно уничтожать, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20230605/prizyvy-1876186593.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов

CNN: Украина создала в России сеть диверсантов, которым передает беспилотники

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский телеканал CNN со ссылкой на связанные с американской разведкой источники заявляет, что Украина создала сеть агентов и своих сторонников на территории России, которые получают дроны и осуществляют диверсии.
Телеканал утверждает, что Киев предоставляет диверсантам украинские дроны и нет доказательств того, что какие-либо атаки были проведены с использованием переданных США беспилотников. Кроме того, источники CNN заявили, что, предположительно, Украина частями перевозит дроны на территорию РФ, где их потом собирают и запускают.
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Вчера, 11:36
В Вашингтоне полагают, что к управлению диверсантами причастны украинские службы безопасности и разведки, что именно эти группы стояли, например, за майскими атаками дронов на Москву, пишет CNN.
По данным Минобороны РФ, Украина утром 30 мая предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Украина, атакуя беспилотниками территорию РФ с целью причинить ущерб гражданскому населению, ведет себя как террорист, а с террористами не договаривается ни одно государство, их нужно уничтожать, заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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