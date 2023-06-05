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Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса - РИА Новости, 05.06.2023
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00:49 05.06.2023 (обновлено: 00:50 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/diktant-1876135663.html
Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса
Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса - РИА Новости, 05.06.2023
Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса
Организаторам диктанта по французскому языку на Елисейских полях в Париже удалось поставить новый мировой рекорд по числу участников, сообщила газета... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:49
2023-06-05T00:50
париж
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Организаторам диктанта по французскому языку на Елисейских полях в Париже удалось поставить новый мировой рекорд по числу участников, сообщила газета Liberation. Первый из трех диктантов, прошедших на главном парижском авеню в воскресенье, состоялся в присутствии Комиссии мировых рекордов Гиннесса. По их оценке, в нем приняли участие 1397 человек, что стало новым мировым рекордом в категории "Наибольшее количество людей, одновременно пишущих диктант". Отмечается, что всего на диктант пришли 1650 человек, однако члены комиссии засчитали участие лишь "активных" граждан, написавших не менее ста слов. Экзаменующимся был предложен отрывок из произведения французского романиста Альфонса Доде, зачитал его журналист и литературный критик Огюстен Трапенар. Всего власти города провели три диктанта на протяжении всего дня - на темы детства, современности и спорта. Как отметили организаторы, в них приняли участие "более 5000 "школьников" всех возрастов". Текст второго диктанта – отрывок из последней книги современного французского автора Вероник Овальде – зачитала известная французская писательница Катрин Панколь. Тем, кто предпочёл диктант на спортивную тематику, предлагался отрывок из книги французского игрока в регби-юнион Даниэля Эрреро. Его озвучил Пьер Рабадан, регбист и вице-мэр Парижа, ответственный за спортивные мероприятия и Олимпийские игры. По словам Эрве Фернандеса, главы французского Национального агентства по борьбе с неграмотностью – явлением, затрагивающим, по его данным, более 2,5 миллиона французов, диктант стал возможностью "примирить граждан с орфографией в веселой и расслабленной форме".
https://ria.ru/20230531/gimn-1875229323.html
https://ria.ru/20230427/aktsiya-1868209015.html
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РИА Новости
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париж
Париж
Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса

Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннеcса по количеству участников

© Fotolia / MaridavФранцузский язык
Французский язык - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Fotolia / Maridav
Французский язык. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Организаторам диктанта по французскому языку на Елисейских полях в Париже удалось поставить новый мировой рекорд по числу участников, сообщила газета Liberation.
Первый из трех диктантов, прошедших на главном парижском авеню в воскресенье, состоялся в присутствии Комиссии мировых рекордов Гиннесса. По их оценке, в нем приняли участие 1397 человек, что стало новым мировым рекордом в категории "Наибольшее количество людей, одновременно пишущих диктант". Отмечается, что всего на диктант пришли 1650 человек, однако члены комиссии засчитали участие лишь "активных" граждан, написавших не менее ста слов.
Анна Вернов
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Экзаменующимся был предложен отрывок из произведения французского романиста Альфонса Доде, зачитал его журналист и литературный критик Огюстен Трапенар.
Всего власти города провели три диктанта на протяжении всего дня - на темы детства, современности и спорта. Как отметили организаторы, в них приняли участие "более 5000 "школьников" всех возрастов".
Текст второго диктанта – отрывок из последней книги современного французского автора Вероник Овальде – зачитала известная французская писательница Катрин Панколь. Тем, кто предпочёл диктант на спортивную тематику, предлагался отрывок из книги французского игрока в регби-юнион Даниэля Эрреро. Его озвучил Пьер Рабадан, регбист и вице-мэр Парижа, ответственный за спортивные мероприятия и Олимпийские игры.
По словам Эрве Фернандеса, главы французского Национального агентства по борьбе с неграмотностью – явлением, затрагивающим, по его данным, более 2,5 миллиона французов, диктант стал возможностью "примирить граждан с орфографией в веселой и расслабленной форме".
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