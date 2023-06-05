https://ria.ru/20230605/deti-1876226175.html

Львова-Белова рассказала о запросах разных стран на вывоз детей из зон боев

Львова-Белова рассказала о запросах разных стран на вывоз детей из зон боев - РИА Новости, 05.06.2023

Львова-Белова рассказала о запросах разных стран на вывоз детей из зон боев

Власти разных стран обращаются к российской стороне с просьбой вывезти из зон боевых действий и их детей вместе с российскими детьми, но это сложный вопрос,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:48

2023-06-05T13:48

2023-06-05T15:08

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Власти разных стран обращаются к российской стороне с просьбой вывезти из зон боевых действий и их детей вместе с российскими детьми, но это сложный вопрос, важно, чтобы государства сами выстраивали эту работу, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "К нам регулярно обращаются уполномоченные, власти разных стран, не буду их называть каких, так как это закрытая информация, когда они просят, например, вместе с российскими детьми привезти и их детей. Здесь очень сложный вопрос, очень важно, чтобы государства самостоятельно выстраивали эту работу и не только по вывозу, но и по дальнейшей реабилитации, социализации этих детей", - сказала Львова-Белова, отвечая на вопросы журналистов в ходе первого заседания Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств-участников СНГ. Она отметила, что Россия делится своим опытом, планом действий для вывоза детей и программами. "К сожалению, в общем вывозить детей силами РФ мы не можем, поэтому мы можем быть только поддержкой странам СНГ и подсказывать, каким образом, с кем вести переговоры, какими должны быть условия для вывоза детей", - рассказала Львова-Белова. Гуманитарная миссия – работа по репатриации российских детей из зон военных конфликтов проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. Выполнение этой задачи стало возможным благодаря взаимодействию МИД, Минобороны, Минздрава России и сотрудничеству с властями Сирии. Детский омбудсмен координирует работу межведомственной комиссии.

https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html

https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875029377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сирия, мария львова-белова, владимир путин, снг, в мире