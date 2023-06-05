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Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека - РИА Новости, 05.06.2023
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15:46 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/deputat-1876255967.html
Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека
Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека - РИА Новости, 05.06.2023
Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека
Депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Аксененко сообщил РИА Новости, что предложил ЦБ РФ ограничить число микрозаймов, выдаваемых... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:46
2023-06-05T15:46
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Аксененко сообщил РИА Новости, что предложил ЦБ РФ ограничить число микрозаймов, выдаваемых одному человеку, максимум двумя-тремя ссудами одновременно. Аксененко заявил, что направил письмо главе регулятора Эльвире Набиуллиной, в котором попросил ЦБ "рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО". "Например, для получения микрофинансового займа, (предлагаю - ред.) рассмотреть введение обязательного условия: ... введение ограничения на выдачу общего количества микрозаймов, например, не более 2-3 займов одному заемщику", - сообщил депутат. Он пояснил, что, согласно предложению, открывать новые микрозаймы будет можно, если погашаются старые (таким образом, не более 3 одновременно открытых микрозаймов). Помимо этой меры, он предложил обязать заемщиков при оформлении ссуды предоставлять справку о доходах. "Также, (предлагаю - ред.) рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента", - отметил Аксененко. По мнению депутата, действующие ограничения для МФО недостаточны, и неограниченное число микрозаймов может получить гражданин любого возраста, без подтверждения платежеспособности. Большинство заемщиков берут несколько микрозаймов, не понимая всех рисков, и при малейших просрочках "попадают в долговую кабалу на многие годы". К тому же люди начали чаще жаловаться на то, что не справляются с платежами из-за большого объема оформленных микрозаймов, "просят оказать помощь в возможности не платить по займу", добавил Аксененко. "По большому счету, сейчас количество выдаваемых займов, просчет рисков по платежеспособности - зависит от добросовестности микрофинансовых организаций... Наша фракция в принципе выступает за ликвидацию микрофинансовых организаций и знаю, что немалая часть депутатов из других фракций придерживаются этой же позиции. Но пока мы не нашли поддержки у центробанка", - заключил он.
https://ria.ru/20230328/mikrozaymy-1861110117.html
https://ria.ru/20230204/mikrozaym-1849696095.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

Депутат Госдумы Аксененко предложил ЦБ ограничить число микрозаймов на одного человека

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Аксененко сообщил РИА Новости, что предложил ЦБ РФ ограничить число микрозаймов, выдаваемых одному человеку, максимум двумя-тремя ссудами одновременно.
Аксененко заявил, что направил письмо главе регулятора Эльвире Набиуллиной, в котором попросил ЦБ "рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО". "Например, для получения микрофинансового займа, (предлагаю - ред.) рассмотреть введение обязательного условия: ... введение ограничения на выдачу общего количества микрозаймов, например, не более 2-3 займов одному заемщику", - сообщил депутат. Он пояснил, что, согласно предложению, открывать новые микрозаймы будет можно, если погашаются старые (таким образом, не более 3 одновременно открытых микрозаймов).
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Помимо этой меры, он предложил обязать заемщиков при оформлении ссуды предоставлять справку о доходах. "Также, (предлагаю - ред.) рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента", - отметил Аксененко.
По мнению депутата, действующие ограничения для МФО недостаточны, и неограниченное число микрозаймов может получить гражданин любого возраста, без подтверждения платежеспособности. Большинство заемщиков берут несколько микрозаймов, не понимая всех рисков, и при малейших просрочках "попадают в долговую кабалу на многие годы". К тому же люди начали чаще жаловаться на то, что не справляются с платежами из-за большого объема оформленных микрозаймов, "просят оказать помощь в возможности не платить по займу", добавил Аксененко.
"По большому счету, сейчас количество выдаваемых займов, просчет рисков по платежеспособности - зависит от добросовестности микрофинансовых организаций... Наша фракция в принципе выступает за ликвидацию микрофинансовых организаций и знаю, что немалая часть депутатов из других фракций придерживаются этой же позиции. Но пока мы не нашли поддержки у центробанка", - заключил он.
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