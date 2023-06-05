https://ria.ru/20230605/deputat-1876255967.html

Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека - РИА Новости, 05.06.2023

Депутат предложил ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

Депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Аксененко сообщил РИА Новости, что предложил ЦБ РФ ограничить число микрозаймов, выдаваемых... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:46

2023-06-05T15:46

2023-06-05T15:46

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/31/1561663180_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_444b7d3ce03bca5bf00e7ae2a4f7b984.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Аксененко сообщил РИА Новости, что предложил ЦБ РФ ограничить число микрозаймов, выдаваемых одному человеку, максимум двумя-тремя ссудами одновременно. Аксененко заявил, что направил письмо главе регулятора Эльвире Набиуллиной, в котором попросил ЦБ "рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО". "Например, для получения микрофинансового займа, (предлагаю - ред.) рассмотреть введение обязательного условия: ... введение ограничения на выдачу общего количества микрозаймов, например, не более 2-3 займов одному заемщику", - сообщил депутат. Он пояснил, что, согласно предложению, открывать новые микрозаймы будет можно, если погашаются старые (таким образом, не более 3 одновременно открытых микрозаймов). Помимо этой меры, он предложил обязать заемщиков при оформлении ссуды предоставлять справку о доходах. "Также, (предлагаю - ред.) рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента", - отметил Аксененко. По мнению депутата, действующие ограничения для МФО недостаточны, и неограниченное число микрозаймов может получить гражданин любого возраста, без подтверждения платежеспособности. Большинство заемщиков берут несколько микрозаймов, не понимая всех рисков, и при малейших просрочках "попадают в долговую кабалу на многие годы". К тому же люди начали чаще жаловаться на то, что не справляются с платежами из-за большого объема оформленных микрозаймов, "просят оказать помощь в возможности не платить по займу", добавил Аксененко. "По большому счету, сейчас количество выдаваемых займов, просчет рисков по платежеспособности - зависит от добросовестности микрофинансовых организаций... Наша фракция в принципе выступает за ликвидацию микрофинансовых организаций и знаю, что немалая часть депутатов из других фракций придерживаются этой же позиции. Но пока мы не нашли поддержки у центробанка", - заключил он.

https://ria.ru/20230328/mikrozaymy-1861110117.html

https://ria.ru/20230204/mikrozaym-1849696095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)