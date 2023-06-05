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Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками - РИА Новости, 05.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:27 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/datchiki-1876317041.html
Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками
Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками - РИА Новости, 05.06.2023
Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками
Больных сахарным диабетом жителей Ярославской области в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода со следующего года будут бесплатно обеспечивать... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:27
2023-06-05T20:27
ярославская область
общество
здоровье - общество
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Больных сахарным диабетом жителей Ярославской области в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода со следующего года будут бесплатно обеспечивать датчиками мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил внести изменения в областной бюджет с целью обеспечить дополнительные меры поддержки больных сахарным диабетом жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода. По данным областного правительства, всего на поддержку диабетиков будет направлено 95 миллионов рублей, в том числе 11,7 миллиона рублей на поддержку новой категории получателей. "Дополнительные средства позволят со следующего года бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови ярославцев уже в возрасте до 23 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Ранее с таким предложением в ходе личного приема губернатора обратилась жительница Ярославля Анна Хавронина, глава региона согласился с этой идеей. Она отметила, что такая поддержка малоимущих семей позволит свести к минимуму осложнения от сахарного диабета. После того как департамент здравоохранения и фармации региона стал бесплатно обеспечивать датчиками к системе мониторинга детей до 18 лет, медики стали отмечать у пациентов положительную динамику. Многие смогли начать посещать кружки и секции. Директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский сообщил, что в настоящее время 579 детей получают расходные материалы к системе непрерывного мониторинга глюкозы.
https://ria.ru/20230518/evraev-1872755193.html
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общество, здоровье - общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Здоровье - Общество, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками

© Depositphotos.com / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Больных сахарным диабетом жителей Ярославской области в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода со следующего года будут бесплатно обеспечивать датчиками мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил внести изменения в областной бюджет с целью обеспечить дополнительные меры поддержки больных сахарным диабетом жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода.
По данным областного правительства, всего на поддержку диабетиков будет направлено 95 миллионов рублей, в том числе 11,7 миллиона рублей на поддержку новой категории получателей.
"Дополнительные средства позволят со следующего года бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови ярославцев уже в возрасте до 23 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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Ранее с таким предложением в ходе личного приема губернатора обратилась жительница Ярославля Анна Хавронина, глава региона согласился с этой идеей. Она отметила, что такая поддержка малоимущих семей позволит свести к минимуму осложнения от сахарного диабета. После того как департамент здравоохранения и фармации региона стал бесплатно обеспечивать датчиками к системе мониторинга детей до 18 лет, медики стали отмечать у пациентов положительную динамику. Многие смогли начать посещать кружки и секции.
Директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский сообщил, что в настоящее время 579 детей получают расходные материалы к системе непрерывного мониторинга глюкозы.

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