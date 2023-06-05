https://ria.ru/20230605/datchiki-1876317041.html

Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками

Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками - РИА Новости, 05.06.2023

Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками

Больных сахарным диабетом жителей Ярославской области в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода со следующего года будут бесплатно обеспечивать... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:27

2023-06-05T20:27

2023-06-05T20:27

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Больных сахарным диабетом жителей Ярославской области в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода со следующего года будут бесплатно обеспечивать датчиками мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил внести изменения в областной бюджет с целью обеспечить дополнительные меры поддержки больных сахарным диабетом жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода. По данным областного правительства, всего на поддержку диабетиков будет направлено 95 миллионов рублей, в том числе 11,7 миллиона рублей на поддержку новой категории получателей. "Дополнительные средства позволят со следующего года бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови ярославцев уже в возрасте до 23 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Ранее с таким предложением в ходе личного приема губернатора обратилась жительница Ярославля Анна Хавронина, глава региона согласился с этой идеей. Она отметила, что такая поддержка малоимущих семей позволит свести к минимуму осложнения от сахарного диабета. После того как департамент здравоохранения и фармации региона стал бесплатно обеспечивать датчиками к системе мониторинга детей до 18 лет, медики стали отмечать у пациентов положительную динамику. Многие смогли начать посещать кружки и секции. Директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский сообщил, что в настоящее время 579 детей получают расходные материалы к системе непрерывного мониторинга глюкозы.

https://ria.ru/20230518/evraev-1872755193.html

https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев