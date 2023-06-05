https://ria.ru/20230605/chibis-1876287303.html

В ГД поддержали предложения Чибиса по рыболовству и бюджетному обеспечению

В ГД поддержали предложения Чибиса по рыболовству и бюджетному обеспечению - РИА Новости, 05.06.2023

В ГД поддержали предложения Чибиса по рыболовству и бюджетному обеспечению

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса об изменении подхода к оценке бюджетной обеспеченности... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:04

2023-06-05T18:04

2023-06-05T18:04

мурманская область

мурманская область

арктика

вячеслав володин

андрей чибис

александр жуков

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841353182_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_c89aa0f770bbbb5a840bc6b44d2ad69a.jpg

МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса об изменении подхода к оценке бюджетной обеспеченности и необходимости развития любительского лова в регионе, сообщило министерство информационной политики региона. "Одна из важных тем, которую хотелось бы поднять — изменение подходов к оценке бюджетной обеспеченности. Мурманская область находится в числе лидеров, но это не позволяет нам получать субсидии, к тому же условия Крайнего Севера несут ряд дополнительных расходов. Просим вас поддержать нас в этом вопросе, чтобы получать выплаты из федерального бюджета. Эти средства могли бы пойти на развитие социального блока", - отметил глава региона на двусторонней встрече с Володиным. Как отметил Володин, классический подход финансистов подразумевает, что если бюджетная обеспеченность выросла до коэффициента 1,4 и больше 1, то выделять субсидии региону не нужно. "Я предлагаю изучить эту тему подробнее, потому что Мурманская область — территория Арктики, значит, нужно учитывать дополнительные расходы региона. Мы стараемся в рамках комитета по бюджету и налогам проанализировать дополнительно этот вопрос, чтобы сбалансированность бюджета была выстроена на объективной основе, вопросы межбюджетных отношений позволят вам дополнительно решать социальные вопросы", — сообщил Володин. Также губернатор обозначил еще одну важную тему, которая касается поддержки любительского лова в регионе. "Для рыбаков важно, чтобы был создан соответствующий закон. Тогда жители прибрежных населенных пунктов смогут получать дополнительные доходы, а на рынках и в лавках Мурманской области появится больше рыбной продукции", — сказал Чибис. Володин подчеркнул, что вопрос находится на контроле, отметив, что нужно выйти на решение, так как закон актуален для всех регионов с прибрежными территориями", — отметил спикер Госдумы. Также Чибис представил потенциал Мурманской области, отметив, что сегодня регион лидирует в Арктике по количеству резидентов и созданным рабочим местам. Впервые к концу 2022 года статистика зафиксировала прирост трудоспособного населения на четыре тысячи человек. В понедельник в Мурманской области, на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке прошло выездное рабочее совещание Совета Госдумы. Помимо Володина, в нем приняли участие первые заместители председателя ГД Александр Жуков и Иван Мельников, зампредседателя ГД Владислав Даванков, руководители фракций и главы комитетов. ЦСКМС ведет строительство и оснащение плавучих железобетонных конструкций, необходимых для заводов по сжижению и перегрузке природного газа.

https://ria.ru/20230605/dvory-1876282466.html

https://ria.ru/20230605/shkoly-1876272641.html

https://ria.ru/20230602/zhizn-1875805124.html

мурманская область

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, арктика, вячеслав володин, андрей чибис, александр жуков, госдума рф