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В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек - РИА Новости, 05.06.2023
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12:57 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/cheburashki-1876210600.html
В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек
В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек - РИА Новости, 05.06.2023
В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек
Сотрудники таможни в Ставропольском крае изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных плюшевых Чебурашек и 350 килограммов поддельной одежды, сообщила... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:57
2023-06-05T12:57
ставропольский край
пятигорск
чебурашка
федеральная таможенная служба (фтс россии)
москва
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НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники таможни в Ставропольском крае изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных плюшевых Чебурашек и 350 килограммов поддельной одежды, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). "Сотню контрафактных Чебурашек и 350 кг "брендовой" одежды нашли таможенники в автобусе, следовавшем в Пятигорск. Его остановили на федеральной трассе "Кавказ" Ставропольского края", - говорится в Telegram-канале ФТС. По данным ведомства, автобус ехал в Пятигорск из Москвы, он был загружен коробками с игрушками "Чебурашка" и одеждой под брендами Adidas, Puma, Kappa, Nike, Victoria"s Secret. "Водитель автобуса пояснил, что документов на продукцию не имеет и просто перевозил груз с одного рынка на другой. Товар изъяли. Идет проверка", - уточняет ФТС.
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ставропольский край, пятигорск, чебурашка, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва
Ставропольский край, Пятигорск, Чебурашка, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Москва
В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек

В Ставропольском крае таможенники изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных Чебурашек

© Фото : пресс-служба ФТСКонтрафактные Чебурашки, найденные сотрудниками таможни в автобусе, следовавшем в Пятигорск
Контрафактные Чебурашки, найденные сотрудниками таможни в автобусе, следовавшем в Пятигорск - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : пресс-служба ФТС
Контрафактные Чебурашки, найденные сотрудниками таможни в автобусе, следовавшем в Пятигорск
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники таможни в Ставропольском крае изъяли у водителя автобуса сотню контрафактных плюшевых Чебурашек и 350 килограммов поддельной одежды, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
"Сотню контрафактных Чебурашек и 350 кг "брендовой" одежды нашли таможенники в автобусе, следовавшем в Пятигорск. Его остановили на федеральной трассе "Кавказ" Ставропольского края", - говорится в Telegram-канале ФТС.
По данным ведомства, автобус ехал в Пятигорск из Москвы, он был загружен коробками с игрушками "Чебурашка" и одеждой под брендами Adidas, Puma, Kappa, Nike, Victoria"s Secret.
"Водитель автобуса пояснил, что документов на продукцию не имеет и просто перевозил груз с одного рынка на другой. Товар изъяли. Идет проверка", - уточняет ФТС.
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Ставропольский крайПятигорскЧебурашкаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Москва
 
 
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