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В Бурятии учредили награду для предпринимателей
В Бурятии учредили награду для предпринимателей - РИА Новости, 05.06.2023
В Бурятии учредили награду для предпринимателей
Государственную награду "Заслуженный предприниматель Бурятии" учреждают в республике, сообщил в понедельник главы региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:14
2023-06-05T06:14
2023-06-05T06:14
алексей цыденов
общество
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УЛАН-УДЭ, 5 июн – РИА Новости. Государственную награду "Заслуженный предприниматель Бурятии" учреждают в республике, сообщил в понедельник главы региона Алексей Цыденов. "Заслуженный предприниматель Бурятии" - учреждаем такую государственную награду для наших активных бизнесменов", - написал он в своем телеграм-канале. По словам Цыденова, в Бурятии сейчас трудятся более 34 тысяч предпринимателей, из них почти 20 тысяч работают в районах и вносят вклад в развитие экономики. "При участии наших активных предпринимателей мы сегодня строим школы и сады, развиваем самые востребованные сферы для населения, создаем рабочие места", - отметил глава региона. Также бизнесмены Бурятии активно помогают участникам специальной военной операции. Так, они начали разрабатывать льготные программы специально для участников СВО. Ранее сообщалось, что ассоциация предпринимателей "Баргуджин-Токум" - три компании, организующие семейный отдых, - выделили 100 бесплатных путевок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии.
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алексей цыденов, общество
Алексей Цыденов, Общество
В Бурятии учредили награду для предпринимателей
В Улан-Удэ учредили награду "Заслуженный предприниматель Бурятии"
УЛАН-УДЭ, 5 июн – РИА Новости.
Государственную награду "Заслуженный предприниматель Бурятии" учреждают в республике, сообщил
в понедельник главы региона Алексей Цыденов.
«
"Заслуженный предприниматель Бурятии" - учреждаем такую государственную награду для наших активных бизнесменов", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам Цыденова, в Бурятии сейчас трудятся более 34 тысяч предпринимателей, из них почти 20 тысяч работают в районах и вносят вклад в развитие экономики.
"При участии наших активных предпринимателей мы сегодня строим школы и сады, развиваем самые востребованные сферы для населения, создаем рабочие места", - отметил глава региона.
Также бизнесмены Бурятии активно помогают участникам специальной военной операции. Так, они начали разрабатывать льготные программы специально для участников СВО.
Ранее сообщалось, что ассоциация предпринимателей "Баргуджин-Токум" - три компании, организующие семейный отдых, - выделили 100 бесплатных путевок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии.
В Приморье учредили награду для героев спецоперации