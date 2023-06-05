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Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 05.06.2023 (обновлено: 10:49 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/bomboubezhischa-1876167387.html
Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической
Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической - РИА Новости, 05.06.2023
Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической
Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в телеграм-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:01
2023-06-05T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в телеграм-канале. "Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — написал он. Согласно опубликованной министром инфографике, всего проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Киева Виталия Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Камышину провести ревизию всех защитных сооружений столицы, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что армия наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре постсоветской республики, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230602/trevoga-1875884753.html
https://ria.ru/20230605/trevoga-1876153086.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Власти Украины: ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, половина укрытий не готова

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в телеграм-канале.
"Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — написал он.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
2 июня, 22:50
Согласно опубликованной министром инфографике, всего проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию.
В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 08:33
По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Киева Виталия Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Камышину провести ревизию всех защитных сооружений столицы, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.
Минобороны России неоднократно заявляло, что армия наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре постсоветской республики, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ
Вчера, 06:27
 
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