https://ria.ru/20230605/bomboubezhischa-1876167387.html

Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической - РИА Новости, 05.06.2023

Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в телеграм-канале. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:01

2023-06-05T10:01

2023-06-05T10:49

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в телеграм-канале. "Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", — написал он. Согласно опубликованной министром инфографике, всего проверили 1849 бомбоубежищ, 242 из них оказались закрытыми, 596 — не готовыми к использованию. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Киева Виталия Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Камышину провести ревизию всех защитных сооружений столицы, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что армия наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре постсоветской республики, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230602/trevoga-1875884753.html

https://ria.ru/20230605/trevoga-1876153086.html

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев