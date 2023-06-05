https://ria.ru/20230605/blagoustroystvo-1876290883.html
Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО
Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО - РИА Новости, 05.06.2023
Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО
Сразу 414 объектов в Московской области благоустроят в этом году. В их числе 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:25
2023-06-05T18:25
2023-06-05T18:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286564_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_642f3d46ef0d1ff80f1449331a74de49.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сразу 414 объектов в Московской области благоустроят в этом году. В их числе 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только четыре объекта. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым, сообщил телеканал "360".Михаил Хайкин отметил, что речь идет в том числе и о детских и спортивных площадках, а также лесопарках."В этом году 414 объектов благоустройства. Это 17 пешеходных зон, 16 скверов, 11 крупных парков, шесть набережных, детские площадки, лесопарки, детские спортивные зоны в парках", – отметил Хайкин.Министр напомнил, что на прошлой неделе открылись для посетителей парк Толстого в Химках и парк Талалихина в Подольске."Парк „Взлет“ откроют в Домодедове 17 июня, в Раменском – Центральный парк, а также парки в Ступине, в Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Егорьевске и Долгопрудном", – рассказал Хайкин.Он добавил, что для посетителей также доступны три открытые территории: набережная в Электрогорске, территория у озера Бельское в Бронницах и "Живописная бухта" в Красногорске."В Раменском Центральный парк откроется 8 июля, в Бронницах площадь Тимофеева – 30 июня, бульвар „65 лет Победы“ – 19 июля", — подчеркнул министр благоустройства МО.Михаил Хайкин добавил, что в Московской области уже работают крупные спортивные зоны в Наро-Фоминске и Балашихе и скейтпарки в Домодедове, Сергиевом Посаде и Талдоме. С 1 августа откроются детские площадки в Богородском, Мытищах, Орехово-Зуеве и Подольске.Также благоустроят 10 лесопарков. Работы уже завершились в Балашихе, Лобне и Электростали. Во всех рекреационных зонах будут работать кафе, прокаты, ларьки и палатки. Также уже подписаны контракты по содержанию природных территорий в чистоте.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после завершения благоустройства в семи новых лесопарках количество природных зон для отдыха в регионе увеличится до 20. Новые лесопарки появятся в Люберцах, Видном, Истре Фрязине, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Работы закончат до 1 сентября
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876286564_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_1e190bcc9cd313035af64b38ee1184db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости
. Сразу 414 объектов в Московской области благоустроят в этом году. В их числе 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только четыре объекта. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым, сообщил телеканал "360"
.
Михаил Хайкин отметил, что речь идет в том числе и о детских и спортивных площадках, а также лесопарках.
«
"В этом году 414 объектов благоустройства. Это 17 пешеходных зон, 16 скверов, 11 крупных парков, шесть набережных, детские площадки, лесопарки, детские спортивные зоны в парках", – отметил Хайкин.
Министр напомнил, что на прошлой неделе открылись для посетителей парк Толстого в Химках и парк Талалихина в Подольске.
"Парк „Взлет“ откроют в Домодедове 17 июня, в Раменском – Центральный парк, а также парки в Ступине, в Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Егорьевске и Долгопрудном", – рассказал Хайкин.
Он добавил, что для посетителей также доступны три открытые территории: набережная в Электрогорске, территория у озера Бельское в Бронницах и "Живописная бухта" в Красногорске.
«
"В Раменском Центральный парк откроется 8 июля, в Бронницах площадь Тимофеева – 30 июня, бульвар „65 лет Победы“ – 19 июля", — подчеркнул министр благоустройства МО.
Михаил Хайкин добавил, что в Московской области уже работают крупные спортивные зоны в Наро-Фоминске и Балашихе и скейтпарки в Домодедове, Сергиевом Посаде и Талдоме. С 1 августа откроются детские площадки в Богородском, Мытищах, Орехово-Зуеве и Подольске.
Также благоустроят 10 лесопарков. Работы уже завершились в Балашихе, Лобне и Электростали. Во всех рекреационных зонах будут работать кафе, прокаты, ларьки и палатки. Также уже подписаны контракты по содержанию природных территорий в чистоте.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после завершения благоустройства в семи новых лесопарках количество природных зон для отдыха в регионе увеличится до 20. Новые лесопарки появятся в Люберцах, Видном, Истре Фрязине, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Работы закончат до 1 сентября