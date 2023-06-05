https://ria.ru/20230605/blagoustroystvo-1876290883.html

Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО

Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО - РИА Новости, 05.06.2023

Свыше 400 общественных пространств благоустроят в этом году в МО

Сразу 414 объектов в Московской области благоустроят в этом году. В их числе 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:25

2023-06-05T18:25

2023-06-05T18:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сразу 414 объектов в Московской области благоустроят в этом году. В их числе 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только четыре объекта. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым, сообщил телеканал "360".Михаил Хайкин отметил, что речь идет в том числе и о детских и спортивных площадках, а также лесопарках."В этом году 414 объектов благоустройства. Это 17 пешеходных зон, 16 скверов, 11 крупных парков, шесть набережных, детские площадки, лесопарки, детские спортивные зоны в парках", – отметил Хайкин.Министр напомнил, что на прошлой неделе открылись для посетителей парк Толстого в Химках и парк Талалихина в Подольске."Парк „Взлет“ откроют в Домодедове 17 июня, в Раменском – Центральный парк, а также парки в Ступине, в Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Егорьевске и Долгопрудном", – рассказал Хайкин.Он добавил, что для посетителей также доступны три открытые территории: набережная в Электрогорске, территория у озера Бельское в Бронницах и "Живописная бухта" в Красногорске."В Раменском Центральный парк откроется 8 июля, в Бронницах площадь Тимофеева – 30 июня, бульвар „65 лет Победы“ – 19 июля", — подчеркнул министр благоустройства МО.Михаил Хайкин добавил, что в Московской области уже работают крупные спортивные зоны в Наро-Фоминске и Балашихе и скейтпарки в Домодедове, Сергиевом Посаде и Талдоме. С 1 августа откроются детские площадки в Богородском, Мытищах, Орехово-Зуеве и Подольске.Также благоустроят 10 лесопарков. Работы уже завершились в Балашихе, Лобне и Электростали. Во всех рекреационных зонах будут работать кафе, прокаты, ларьки и палатки. Также уже подписаны контракты по содержанию природных территорий в чистоте.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что после завершения благоустройства в семи новых лесопарках количество природных зон для отдыха в регионе увеличится до 20. Новые лесопарки появятся в Люберцах, Видном, Истре Фрязине, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Работы закончат до 1 сентября

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), михаил хайкин