Рейтинг@Mail.ru
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 05.06.2023 (обновлено: 17:31 06.06.2023)
https://ria.ru/20230605/bioraznoobrazie-1876536967.html
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия - РИА Новости, 06.06.2023
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия
Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия водных ресурсов России, такая инициатива будет реализована, уверен депутат Госдумы Николай... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-05T16:44
2023-06-06T17:31
азовское море
николай валуев
россия
госдума рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797379198_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_3e9f74ff282e01c44adccc6007a5146c.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия водных ресурсов России, такая инициатива будет реализована, уверен депутат Госдумы Николай Валуев. "Важная тема сохранения не только биоресурсов, но и вообще биоразнообразия водных объектов России. Сегодня, как мне известно, Азовское море туда не включили... В связи с юридическим казусом, как мне кажется, это в целом не было включено. Потому что это вопрос времени... Имеет смысл уже уехав из Москвы донести эту информацию до руководителей субъектов России и может приступить к такой инициативе... Мы в Государственной Думе готовы быть сопроводителями данной инициативы", - сказал он на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве. Валуев также выразил уверенность, что инициатива будет точно реализована.
https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html
азовское море
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797379198_554:0:3283:2047_1920x0_80_0_0_714afd05cfdd761a8d50abef9926bc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, николай валуев, россия, госдума рф, москва, общество
Азовское море, Николай Валуев, Россия, Госдума РФ, Москва, Общество
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия

Валуев: Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПляж на берегу Азовского моря
Пляж на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пляж на берегу Азовского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия водных ресурсов России, такая инициатива будет реализована, уверен депутат Госдумы Николай Валуев.
"Важная тема сохранения не только биоресурсов, но и вообще биоразнообразия водных объектов России. Сегодня, как мне известно, Азовское море туда не включили... В связи с юридическим казусом, как мне кажется, это в целом не было включено. Потому что это вопрос времени... Имеет смысл уже уехав из Москвы донести эту информацию до руководителей субъектов России и может приступить к такой инициативе... Мы в Государственной Думе готовы быть сопроводителями данной инициативы", - сказал он на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве.
Валуев также выразил уверенность, что инициатива будет точно реализована.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В России к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор
5 июня, 03:06
 
Азовское мореНиколай ВалуевРоссияГосдума РФМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала