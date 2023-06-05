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Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия - РИА Новости, 06.06.2023
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия
Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия водных ресурсов России, такая инициатива будет реализована, уверен депутат Госдумы Николай... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-05T16:44
2023-06-05T16:44
2023-06-06T17:31
азовское море
николай валуев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия водных ресурсов России, такая инициатива будет реализована, уверен депутат Госдумы Николай Валуев. "Важная тема сохранения не только биоресурсов, но и вообще биоразнообразия водных объектов России. Сегодня, как мне известно, Азовское море туда не включили... В связи с юридическим казусом, как мне кажется, это в целом не было включено. Потому что это вопрос времени... Имеет смысл уже уехав из Москвы донести эту информацию до руководителей субъектов России и может приступить к такой инициативе... Мы в Государственной Думе готовы быть сопроводителями данной инициативы", - сказал он на сессии ХIV Международного форума "Экология" в Москве. Валуев также выразил уверенность, что инициатива будет точно реализована.
https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html
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азовское море, николай валуев, россия, госдума рф, москва, общество
Азовское море, Николай Валуев, Россия, Госдума РФ, Москва, Общество
Валуев предложил включить Азовское море в программу сохранения разнообразия
Валуев: Азовское море нужно включить в программу сохранения биоразнообразия России