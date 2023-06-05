https://ria.ru/20230605/belgorod-1876237148.html

В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов

В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 05.06.2023

В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов

Главврач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что шестеро пострадавших из Шебекинского округа в состоянии средней тяжести поступили в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:39

2023-06-05T14:39

2023-06-05T14:47

белгород

шебекино

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875731161_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_849a8ee69d1a03455764e3177862905a.jpg

БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Главврач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что шестеро пострадавших из Шебекинского округа в состоянии средней тяжести поступили в больницу в субботу и воскресенье. "За третье и четвёртое июня к нам поступило шесть человек пострадавших. Это пострадавшие из города Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Безлюдовка. Все пострадавшие оттуда. Состояние их средней тяжести, им оказана вся необходимая помощь, получают лечение", - сообщил Проценко. Главврач добавил, что сейчас в больнице лечатся 32 человека с минно-взрывными травмами, которые они получили в результате обстрела. Один из них в реанимации в тяжёлом состоянии. Эти пациенты поступили в больницу в течение прошедшей недели. "Все минно-взрывные травмы достаточно тяжёлые. Это осколочные ранения, у всех осколочные ранения, тяжёлые, сочетанные ранения. Сочетанные – это ранения и конечностей, и ранения грудной клетки, и брюшной полости, контузии", - рассказал Проценко. По его словам, в больнице есть свободные койки для приёма новых пострадавших. В случае необходимости есть возможность перепрофилировать другие отделения - можно будет разместить 100-150 человек. Приграничный Шебекинский округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности.

https://ria.ru/20230605/shebekino-1876152940.html

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html

белгород

шебекино

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, шебекино, украина, происшествия