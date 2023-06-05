https://ria.ru/20230605/belgorod-1876237148.html
В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов
В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 05.06.2023
В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов
Главврач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что шестеро пострадавших из Шебекинского округа в состоянии средней тяжести поступили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:39
2023-06-05T14:39
2023-06-05T14:47
белгород
шебекино
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Главврач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что шестеро пострадавших из Шебекинского округа в состоянии средней тяжести поступили в больницу в субботу и воскресенье. "За третье и четвёртое июня к нам поступило шесть человек пострадавших. Это пострадавшие из города Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Безлюдовка. Все пострадавшие оттуда. Состояние их средней тяжести, им оказана вся необходимая помощь, получают лечение", - сообщил Проценко. Главврач добавил, что сейчас в больнице лечатся 32 человека с минно-взрывными травмами, которые они получили в результате обстрела. Один из них в реанимации в тяжёлом состоянии. Эти пациенты поступили в больницу в течение прошедшей недели. "Все минно-взрывные травмы достаточно тяжёлые. Это осколочные ранения, у всех осколочные ранения, тяжёлые, сочетанные ранения. Сочетанные – это ранения и конечностей, и ранения грудной клетки, и брюшной полости, контузии", - рассказал Проценко. По его словам, в больнице есть свободные койки для приёма новых пострадавших. В случае необходимости есть возможность перепрофилировать другие отделения - можно будет разместить 100-150 человек. Приграничный Шебекинский округ подвергается сильным обстрелам со стороны Украины на протяжении недели. Люди массово покидают город и окрестности.
https://ria.ru/20230605/shebekino-1876152940.html
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, украина, происшествия
Белгород, Шебекино, Украина, Происшествия
В горбольнице №2 Белгорода рассказали о состоянии пострадавших от обстрелов
За двое суток в горбольницу №2 Белгорода поступило шесть пострадавших от обстрелов ВСУ