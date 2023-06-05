Рейтинг@Mail.ru
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 05.06.2023 (обновлено: 20:09 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/bayden-1876310853.html
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом
Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:45
2023-06-05T20:09
сша
колорадо
тиберио грациани
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875701407_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4d882430efb4ce3078bd19c5884cec5e.jpg
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера в ситуации турбулентности, характерной для современности, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision &amp; Global Trends Тиберио Грациани. "Очередное падение президента Байдена опять поднимает тему состояния здоровья и преклонного возраста главы американского государства. Это деликатный вопрос, как с политической, так и с этической точки зрения", - подчеркнул итальянский политолог. Грациани напомнил, что Байден, который въехал в Белый дом в "не самом нежном возрасте 78 лет", готов баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2024 года. Если его мандат будет подтвержден, он закончит свой второй срок в весьма солидном возрасте 86 лет. "Могут ли США позволить себе столь пожилого президента в настолько турбулентные времена? Вот это вопрос, если исходить из многочисленных публикаций и сообщений СМИ, циркулирующих в различных политических кругах США и всего мира. И еще один законный вопрос. Вызывает ли солидный возраст Байдена озабоченность у руководства союзных стран?", - отметил собеседник агентства. "Но помимо этих вопросов, есть еще один, относящийся к сфере психологического самоопределения американских граждан: чувствуют ли они себя адекватно представленными все чаще спотыкающимся и падающим президентом? Он ведь не предстает в роли "победителя", способного направлять страну при сценарии неясного будущего, характеризующего наши дни", - резюмировал эксперт. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
сша
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875701407_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_efeedf0a5185949d26a9236276b44e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, колорадо, тиберио грациани, джо байден
США, Колорадо, Тиберио Грациани, Джо Байден
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом

Эксперт Грациани: падение Байдена ставит вопрос, может ли править США столь пожилой лидер

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера в ситуации турбулентности, характерной для современности, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
"Очередное падение президента Байдена опять поднимает тему состояния здоровья и преклонного возраста главы американского государства. Это деликатный вопрос, как с политической, так и с этической точки зрения", - подчеркнул итальянский политолог.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
22 февраля, 19:55
Грациани напомнил, что Байден, который въехал в Белый дом в "не самом нежном возрасте 78 лет", готов баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2024 года. Если его мандат будет подтвержден, он закончит свой второй срок в весьма солидном возрасте 86 лет.
"Могут ли США позволить себе столь пожилого президента в настолько турбулентные времена? Вот это вопрос, если исходить из многочисленных публикаций и сообщений СМИ, циркулирующих в различных политических кругах США и всего мира. И еще один законный вопрос. Вызывает ли солидный возраст Байдена озабоченность у руководства союзных стран?", - отметил собеседник агентства.
"Но помимо этих вопросов, есть еще один, относящийся к сфере психологического самоопределения американских граждан: чувствуют ли они себя адекватно представленными все чаще спотыкающимся и падающим президентом? Он ведь не предстает в роли "победителя", способного направлять страну при сценарии неясного будущего, характеризующего наши дни", - резюмировал эксперт.
Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал
1 июня, 23:16
 
СШАКолорадоТиберио ГрацианиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала