https://ria.ru/20230605/bayden-1876310853.html

Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом

Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом - РИА Новости, 05.06.2023

Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом

Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:45

2023-06-05T19:45

2023-06-05T20:09

сша

колорадо

тиберио грациани

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875701407_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4d882430efb4ce3078bd19c5884cec5e.jpg

РИМ, 5 июн – РИА Новости. Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера в ситуации турбулентности, характерной для современности, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. "Очередное падение президента Байдена опять поднимает тему состояния здоровья и преклонного возраста главы американского государства. Это деликатный вопрос, как с политической, так и с этической точки зрения", - подчеркнул итальянский политолог. Грациани напомнил, что Байден, который въехал в Белый дом в "не самом нежном возрасте 78 лет", готов баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2024 года. Если его мандат будет подтвержден, он закончит свой второй срок в весьма солидном возрасте 86 лет. "Могут ли США позволить себе столь пожилого президента в настолько турбулентные времена? Вот это вопрос, если исходить из многочисленных публикаций и сообщений СМИ, циркулирующих в различных политических кругах США и всего мира. И еще один законный вопрос. Вызывает ли солидный возраст Байдена озабоченность у руководства союзных стран?", - отметил собеседник агентства. "Но помимо этих вопросов, есть еще один, относящийся к сфере психологического самоопределения американских граждан: чувствуют ли они себя адекватно представленными все чаще спотыкающимся и падающим президентом? Он ведь не предстает в роли "победителя", способного направлять страну при сценарии неясного будущего, характеризующего наши дни", - резюмировал эксперт. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html

сша

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, колорадо, тиберио грациани, джо байден