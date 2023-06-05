https://ria.ru/20230605/bayden-1876310853.html
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом
Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:45
2023-06-05T19:45
2023-06-05T20:09
сша
колорадо
тиберио грациани
джо байден
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера в ситуации турбулентности, характерной для современности, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. "Очередное падение президента Байдена опять поднимает тему состояния здоровья и преклонного возраста главы американского государства. Это деликатный вопрос, как с политической, так и с этической точки зрения", - подчеркнул итальянский политолог. Грациани напомнил, что Байден, который въехал в Белый дом в "не самом нежном возрасте 78 лет", готов баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2024 года. Если его мандат будет подтвержден, он закончит свой второй срок в весьма солидном возрасте 86 лет. "Могут ли США позволить себе столь пожилого президента в настолько турбулентные времена? Вот это вопрос, если исходить из многочисленных публикаций и сообщений СМИ, циркулирующих в различных политических кругах США и всего мира. И еще один законный вопрос. Вызывает ли солидный возраст Байдена озабоченность у руководства союзных стран?", - отметил собеседник агентства. "Но помимо этих вопросов, есть еще один, относящийся к сфере психологического самоопределения американских граждан: чувствуют ли они себя адекватно представленными все чаще спотыкающимся и падающим президентом? Он ведь не предстает в роли "победителя", способного направлять страну при сценарии неясного будущего, характеризующего наши дни", - резюмировал эксперт. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
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сша, колорадо, тиберио грациани, джо байден
США, Колорадо, Тиберио Грациани, Джо Байден
Эксперт после падения Байдена задался судьбоносным для США вопросом
Эксперт Грациани: падение Байдена ставит вопрос, может ли править США столь пожилой лидер
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Недавнее падение президента Джо Байдена в Колорадо в очередной раз ставит на повестку дня вопрос о том, могут ли США позволить себе иметь столь пожилого лидера в ситуации турбулентности, характерной для современности, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
"Очередное падение президента Байдена опять поднимает тему состояния здоровья и преклонного возраста главы американского государства. Это деликатный вопрос, как с политической, так и с этической точки зрения", - подчеркнул итальянский политолог.
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Грациани напомнил, что Байден, который въехал в Белый дом в "не самом нежном возрасте 78 лет", готов баллотироваться на новый срок на президентских выборах 2024 года. Если его мандат будет подтвержден, он закончит свой второй срок в весьма солидном возрасте 86 лет.
"Могут ли США позволить себе столь пожилого президента в настолько турбулентные времена? Вот это вопрос, если исходить из многочисленных публикаций и сообщений СМИ, циркулирующих в различных политических кругах США и всего мира. И еще один законный вопрос. Вызывает ли солидный возраст Байдена озабоченность у руководства союзных стран?", - отметил собеседник агентства.
"Но помимо этих вопросов, есть еще один, относящийся к сфере психологического самоопределения американских граждан: чувствуют ли они себя адекватно представленными все чаще спотыкающимся и падающим президентом? Он ведь не предстает в роли "победителя", способного направлять страну при сценарии неясного будущего, характеризующего наши дни", - резюмировал эксперт.
Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
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