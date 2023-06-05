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Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 05.06.2023 (обновлено: 07:11 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/aviatsiya-1876148093.html
Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации
Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации - РИА Новости, 05.06.2023
Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации
Украинские расчеты переносных зенитных ракетных комплексом (ПЗРК) не успевают подойти к линии боевого соприкосновения для поражения российской армейской... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:09
2023-06-05T07:11
специальная военная операция на украине
ка-52 "аллигатор"
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские расчеты переносных зенитных ракетных комплексом (ПЗРК) не успевают подойти к линии боевого соприкосновения для поражения российской армейской авиации, и противник пытается применять артиллерию по ударным вертолетам Ка-52, подставляя свои расчеты под огонь, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиационного подразделение группировки "Юг" с позывным "Токио". "Мы всегда работаем в зоне ПВО (противовоздушная оборона – ред.), никогда не было такого применения, чтобы мы не были в зоне поражения противника", - рассказал штурман-оператор. Он отметил, во время боевых вылетов всегда есть риск, но он оправдан, ведь цели выполняются. "Недавно по нам работала артиллерия противника. Они знали, что мы будем на данном участке, и применили по нам артиллерийский залп из РСЗО "Град". В тот момент ПЗРК противника не успевали подойти к линии боевого соприкосновения, поэтому пытались поразить таким артиллерийскими установками. Это шанс попасть один на миллион, но вероятность всегда есть", - сказал "Токио".
https://ria.ru/20230605/ka-52-1876147692.html
РИА Новости
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ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Ка-52 "Аллигатор"
Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации

Штурман Ка-52: ПЗРК ВСУ не могут поразить российскую авиацию, но риск всегда есть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНаземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения СВО
Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские расчеты переносных зенитных ракетных комплексом (ПЗРК) не успевают подойти к линии боевого соприкосновения для поражения российской армейской авиации, и противник пытается применять артиллерию по ударным вертолетам Ка-52, подставляя свои расчеты под огонь, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиационного подразделение группировки "Юг" с позывным "Токио".
«
"Мы всегда работаем в зоне ПВО (противовоздушная оборона – ред.), никогда не было такого применения, чтобы мы не были в зоне поражения противника", - рассказал штурман-оператор.
Он отметил, во время боевых вылетов всегда есть риск, но он оправдан, ведь цели выполняются.
"Недавно по нам работала артиллерия противника. Они знали, что мы будем на данном участке, и применили по нам артиллерийский залп из РСЗО "Град". В тот момент ПЗРК противника не успевали подойти к линии боевого соприкосновения, поэтому пытались поразить таким артиллерийскими установками. Это шанс попасть один на миллион, но вероятность всегда есть", - сказал "Токио".
Уничтожение украинских опорных пунктов экипажем Ка-52 - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Вертолет Ка-52 успешно уничтожил цели, находясь в зоне поражения ЗРК ВСУ
07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКа-52 "Аллигатор"
 
 
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