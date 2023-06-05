https://ria.ru/20230605/aviatsiya-1876148093.html

Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации

Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации - РИА Новости, 05.06.2023

Штурман Ка-52 рассказал о попытках ВСУ применять РСЗО против авиации

Украинские расчеты переносных зенитных ракетных комплексом (ПЗРК) не успевают подойти к линии боевого соприкосновения для поражения российской армейской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:09

2023-06-05T07:09

2023-06-05T07:11

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские расчеты переносных зенитных ракетных комплексом (ПЗРК) не успевают подойти к линии боевого соприкосновения для поражения российской армейской авиации, и противник пытается применять артиллерию по ударным вертолетам Ка-52, подставляя свои расчеты под огонь, рассказал РИА Новости штурман-оператор сводного авиационного подразделение группировки "Юг" с позывным "Токио". "Мы всегда работаем в зоне ПВО (противовоздушная оборона – ред.), никогда не было такого применения, чтобы мы не были в зоне поражения противника", - рассказал штурман-оператор. Он отметил, во время боевых вылетов всегда есть риск, но он оправдан, ведь цели выполняются. "Недавно по нам работала артиллерия противника. Они знали, что мы будем на данном участке, и применили по нам артиллерийский залп из РСЗО "Град". В тот момент ПЗРК противника не успевали подойти к линии боевого соприкосновения, поэтому пытались поразить таким артиллерийскими установками. Это шанс попасть один на миллион, но вероятность всегда есть", - сказал "Токио".

https://ria.ru/20230605/ka-52-1876147692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ка-52 "аллигатор"