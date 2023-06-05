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ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 05.06.2023 (обновлено: 17:06 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ataki-1876270465.html
ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южнодонецком направлении
ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южнодонецком направлении
Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:47
2023-06-05T17:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли".В Минобороны добавили, что взято в плен пять украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ не смогли прорвать оборону российских войск на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Войска Украины не смогли прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были отброшены на исходные позиции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«
"Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли".
В Минобороны добавили, что взято в плен пять украинских военнослужащих.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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