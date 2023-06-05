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Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 05.06.2023 (обновлено: 01:57 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ataka-1876137926.html
Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек
Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек - РИА Новости, 05.06.2023
Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек
Потери ВСУ на южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:37
2023-06-05T01:57
игорь конашенков
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Потери ВСУ на южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. "Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сообщил Конашенков.
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игорь конашенков, вооруженные силы украины, россия
Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине
Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек

Минобороны: при атаке на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 250 человек

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Потери ВСУ на южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сообщил Конашенков.
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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