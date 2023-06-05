https://ria.ru/20230605/artemovsk-1876234822.html
Пушилин рассказал о ситуации на флангах близ Артемовска
Пушилин рассказал о ситуации на флангах близ Артемовска - РИА Новости, 05.06.2023
Пушилин рассказал о ситуации на флангах близ Артемовска
Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, сам город подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:24
2023-06-05T14:24
2023-06-05T14:53
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, сам город подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, непрекращающиеся обстрелы самого города не дают наладить полноценную работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям.Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875524444.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин рассказал о ситуации на флангах близ Артемовска
Пушилин назвал ситуацию на флангах близ Артемовска очень тяжелой, но контролируемой