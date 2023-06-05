https://ria.ru/20230605/apple-1876330867.html

Apple представила несколько новинок

Apple представила несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2023

Apple представила несколько новинок

Компания Apple представила на Всемирной конференцией для разработчиков (WWDC) новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:28

2023-06-05T22:28

2023-06-05T22:39

технологии

apple

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания Apple представила на Всемирной конференцией для разработчиков (WWDC) новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, следует из пресс-релиза компании. Новый MacBook Air работает на процессоре M2, заряда его батареи хватит на 18 часов. Как утверждает Apple, это "самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире" - его ширина составляет 11,5 миллиметра. MacBook Air оснащен новой звуковой системой с шестью динамиками, а также камерой FaceTime HD с разрешением видео 1080 р. Стартовая цена составляет 1099 долларов. Также Apple представила Mac Studio и Mac Pro, "два самых мощных когда-либо созданных Mac". Mac Studio будет доступен с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra. Отмечается, что Mac Studio с M2 Ultra втрое быстрее, чем предыдущее поколение Mac Studio, и в шесть раз быстрее iMac с процессором Intel. Mac Pro также оснащен M2 Ultra, оперативная память, как и у Mac Studio, может составлять до 192 ГБ. Стартовая стоимость Mac Studio составляет 1999 долларов, Mac Pro - 6999 долларов. Заказы на MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro открываются сегодня, 5 июня, в магазинах они будут доступны с 13 июня. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20230502/tekhnologii-1869203840.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, apple, в мире