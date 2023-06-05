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Apple представила несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2023
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22:28 05.06.2023 (обновлено: 22:39 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/apple-1876330867.html
Apple представила несколько новинок
Apple представила несколько новинок - РИА Новости, 05.06.2023
Apple представила несколько новинок
Компания Apple представила на Всемирной конференцией для разработчиков (WWDC) новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:28
2023-06-05T22:39
технологии
apple
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания Apple представила на Всемирной конференцией для разработчиков (WWDC) новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, следует из пресс-релиза компании. Новый MacBook Air работает на процессоре M2, заряда его батареи хватит на 18 часов. Как утверждает Apple, это "самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире" - его ширина составляет 11,5 миллиметра. MacBook Air оснащен новой звуковой системой с шестью динамиками, а также камерой FaceTime HD с разрешением видео 1080 р. Стартовая цена составляет 1099 долларов. Также Apple представила Mac Studio и Mac Pro, "два самых мощных когда-либо созданных Mac". Mac Studio будет доступен с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra. Отмечается, что Mac Studio с M2 Ultra втрое быстрее, чем предыдущее поколение Mac Studio, и в шесть раз быстрее iMac с процессором Intel. Mac Pro также оснащен M2 Ultra, оперативная память, как и у Mac Studio, может составлять до 192 ГБ. Стартовая стоимость Mac Studio составляет 1999 долларов, Mac Pro - 6999 долларов. Заказы на MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro открываются сегодня, 5 июня, в магазинах они будут доступны с 13 июня. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, apple, в мире
Технологии, Apple, В мире
Apple представила несколько новинок

Компания Apple представила новые модели MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компания Apple представила на Всемирной конференцией для разработчиков (WWDC) новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, следует из пресс-релиза компании.
Новый MacBook Air работает на процессоре M2, заряда его батареи хватит на 18 часов. Как утверждает Apple, это "самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире" - его ширина составляет 11,5 миллиметра. MacBook Air оснащен новой звуковой системой с шестью динамиками, а также камерой FaceTime HD с разрешением видео 1080 р. Стартовая цена составляет 1099 долларов.
Также Apple представила Mac Studio и Mac Pro, "два самых мощных когда-либо созданных Mac". Mac Studio будет доступен с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra. Отмечается, что Mac Studio с M2 Ultra втрое быстрее, чем предыдущее поколение Mac Studio, и в шесть раз быстрее iMac с процессором Intel. Mac Pro также оснащен M2 Ultra, оперативная память, как и у Mac Studio, может составлять до 192 ГБ. Стартовая стоимость Mac Studio составляет 1999 долларов, Mac Pro - 6999 долларов.
Заказы на MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro открываются сегодня, 5 июня, в магазинах они будут доступны с 13 июня.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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