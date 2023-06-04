https://ria.ru/20230604/zaporozhe-1876019665.html
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
Взрыв прозвучал в городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:40
2023-06-04T01:40
2023-06-04T01:40
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Запорожье, местные паблики сообщают о взрыве", - написало издание в своем телеграм-канале. Позже местные власти сообщили о том, что воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области с 01.32 (совпадает с мск). На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876017683.html
запорожье
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, В мире
В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
"Зеркало недели": в городе Запорожье прогремел взрыв