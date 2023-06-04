https://ria.ru/20230604/zaporozhe-1876019665.html

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 04.06.2023

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

Взрыв прозвучал в городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T01:40

2023-06-04T01:40

2023-06-04T01:40

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Запорожье, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Запорожье, местные паблики сообщают о взрыве", - написало издание в своем телеграм-канале. Позже местные власти сообщили о том, что воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области с 01.32 (совпадает с мск). На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876017683.html

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запорожье, запорожская область, киев, в мире