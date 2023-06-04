https://ria.ru/20230604/zaderzhanie-1876067272.html

В Ростовской области задержали мужчин, подозреваемых в избиении участкового

В Ростовской области задержали мужчин, подозреваемых в избиении участкового - РИА Новости, 04.06.2023

В Ростовской области задержали мужчин, подозреваемых в избиении участкового

Полицейские в Ростовской области задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин 42-х и 29-ти лет, которых подозревают в избиении участкового в городе... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:09

2023-06-04T13:09

2023-06-04T13:09

происшествия

ростовская область

россия

морозовск

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн – РИА Новости. Полицейские в Ростовской области задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин 42-х и 29-ти лет, которых подозревают в избиении участкового в городе Морозовске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. "В Ростовской области полицейскими задержаны подозреваемые, применившие насилие в отношении представителя власти", - говорится в сообщении. Как уточнили в ГУМВД РФ по региону, в городе Морозовске произошло нападение на полицейского. В вечернее время местный участковый заметил возле одного из магазинов города двух неизвестных мужчин, которые публично распивали алкоголь. Участковый подошел к ним и указал на недопустимость нахождения "в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения". "После того как участковый уполномоченный сделал им замечание, мужчины начали нападать на сотрудника полиции и наносить множественные удары", - уточнили в полицейском главке Ростовской области. Чтобы остановить нападавших, участковому пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия. Нападавшие были задержаны прибывшими полицейскими и доставлены в территориальный отдел. Подозреваемыми в избиении участкового оказались двое местных жителей 42-х и 29-ти лет, ранее неоднократно судимые. В полиции не уточнили, обращался ли участковый за медицинской помощью после случившегося. "Собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение СУ СК России по Ростовской области для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.

https://ria.ru/20230408/bandity-1863922756.html

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ростовская область

россия

морозовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия, морозовск, следственный комитет россии (ск рф)