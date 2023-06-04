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Турпроект "Ярославское взморье" активно развивается под Рыбинском
Турпроект "Ярославское взморье" активно развивается под Рыбинском - РИА Новости, 04.06.2023
Турпроект "Ярославское взморье" активно развивается под Рыбинском
Туристический проект "Ярославское взморье" в береговой зоне Рыбинского водохранилища активно развивается при поддержке правительства Ярославской области, сейчас РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:05
2023-06-04T11:05
2023-06-04T11:05
ярославская область
ярославская область
рыбинский район
рыбинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Туристический проект "Ярославское взморье" в береговой зоне Рыбинского водохранилища активно развивается при поддержке правительства Ярославской области, сейчас там завершается строительство нового корпуса гостиницы на 127 номеров, сообщает пресс-служба правительства региона. "В береговой зоне Рыбинского водохранилища появляются новые объекты социальной инфраструктуры, идет строительство гостиничных комплексов. Эти проекты реализуются при активной поддержке правительства Ярославской области. Сейчас там завершается строительство нового корпуса гостиницы на 127 номеров, в 2027 году появится всесезонный комплекс для семейного отдыха", - говорится в сообщении. Сообщается, что правительство области при реализации проекта спланировало, что количество посещений составит 245 тысяч туристов в год, а его реализация в регионе позволит создать тысячу новых рабочих мест. Объем инвестиций - 25,1 миллиарда рублей. По данным администрации Рыбинского района, в 2022 году район посетили 80 тысяч гостей. Рост турпотока соответствует задачам реализуемого в регионе областным правительством национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", энергичнее развивать который призвал президент Владимир Путин. Первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев подчеркнул, что "Ярославское взморье" - очень важный проект для Ярославской области. "Важно, что новые инвестиции приходят на территорию, у которой есть потребность и при этом хороший потенциал в развитии. Уже действующие проекты на территории "Ярославского взморья" сегодня являются драйверами развития туризма, работодателями и значимыми плательщиками в бюджеты всех уровней. А с появлением новых больших объектов их роль только возрастет", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства. По словам зампреда, в числе ключевых инвестиционных проектов также - "Коприно Посад". Областное правительство сопровождает его в режиме "одного окна", что позволяет избежать бюрократических проволочек.
https://ria.ru/20230603/aviareysy-1875997770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, рыбинский район, рыбинск
Ярославская область, Ярославская область, Рыбинский район, Рыбинск
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Туристический проект "Ярославское взморье" в береговой зоне Рыбинского водохранилища активно развивается при поддержке правительства Ярославской области, сейчас там завершается строительство нового корпуса гостиницы на 127 номеров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В береговой зоне Рыбинского водохранилища появляются новые объекты социальной инфраструктуры, идет строительство гостиничных комплексов. Эти проекты реализуются при активной поддержке правительства Ярославской области. Сейчас там завершается строительство нового корпуса гостиницы на 127 номеров, в 2027 году появится всесезонный комплекс для семейного отдыха", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правительство области при реализации проекта спланировало, что количество посещений составит 245 тысяч туристов в год, а его реализация в регионе позволит создать тысячу новых рабочих мест. Объем инвестиций - 25,1 миллиарда рублей. По данным администрации Рыбинского района
, в 2022 году район посетили 80 тысяч гостей. Рост турпотока соответствует задачам реализуемого в регионе областным правительством национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", энергичнее развивать который призвал президент Владимир Путин
.
Первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев подчеркнул, что "Ярославское взморье" - очень важный проект для Ярославской области.
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"Важно, что новые инвестиции приходят на территорию, у которой есть потребность и при этом хороший потенциал в развитии. Уже действующие проекты на территории "Ярославского взморья" сегодня являются драйверами развития туризма, работодателями и значимыми плательщиками в бюджеты всех уровней. А с появлением новых больших объектов их роль только возрастет", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
По словам зампреда, в числе ключевых инвестиционных проектов также - "Коприно Посад". Областное правительство сопровождает его в режиме "одного окна", что позволяет избежать бюрократических проволочек.
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